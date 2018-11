Dresden

Einen „Heilsbringer“ nennen Wissenschaftler weltweit ein neues Verfahren, dass sich „Genschere“ nennt. Die biochemische Methode macht es möglich, in nahezu allen lebenden Zellen das Erbgut an einer bestimmten Stelle gezielt herauszuschneiden, einzelne Gene damit auszuschalten oder neue Abschnitte einzufügen. Professor Frank Buchholz vom Universitäts KrebsCentrum Dresden forscht an therapeutischen Anwendungsmöglichkeiten des sogenannten„Genom Editings“. Am Donnerstag, den 15. November stellt er um 18 Uhr die Erkenntnisse seines Forschungsteams im „Center for Regenerative Therapies Dresden“ auf der Fetscherstraße 105 öffentlich vor.

Buchholz und seinem Team ist es gelungen ein Enzym zu entwickeln, welches fehlerhafte Abschnitte im Genom schneiden und krankheitsrelevante Erbgut-Abschnitte präzise und sicher entfernen oder reparieren kann. In Zukunft versprechen sich die Wissenschaftler neue Möglichkeiten im Kampf gegen Aids, Krebs und Erbkrankheiten sowie bei der Zucht von Pflanzen und Tieren.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden und im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Exzellent. Dresden forscht“ statt. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.

Von Aaron Wörz