Dresden

In Köln wird am Sonntag der Lew Kopelew Preis für Frieden und Menschenrechte an die Dresdner Seenotrettungsorganisation „Mission Lifeline“ mit Kapitän Claus-Peter Reisch verliehen. Mit dem undotierten Preis ehrt das Kölner Lew Kopelew Forum das humanitäre Anliegen der Initiative, die mit ihrem Schiff „Lifeline“ Hunderte Flüchtlinge im Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet hat. Die Festrede hält der luxemburgische Außen- und Asylminister Jean Asselborn.

Die „Lifeline“ liegt seit Monaten in Malta fest. Maltas Behörden hatten das Schiff im Sommer mit 234 Flüchtlingen an Bord erst nach tagelanger Irrfahrt anlegen lassen und dann beschlagnahmt. Kapitän Reisch steht zudem derzeit auf Malta vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, das von der Hilfsorganisation betriebene Schiff fehlerhaft registriert zu haben. Das Urteil soll am 14. Mai fallen.

epd