Der FDP-Kreisverband Dresden fordert die schrittweise Einführung von kostenlosem Kurzzeitparken bis zu 15 Minuten in der sächsischen Landeshauptstadt. In anderen Städten Deutschlands ist die sogenannte „Brötchentaste“ bereits eingeführt. Der Name beruht auf der Idee hinter der besonderen Parkautomatentaste: Wer kurz Brötchen holen will, den Besuch am Bahnhof verabschieden oder Medikamente in der Apotheke abholen möchte, muss kein Parkticket lösen.

„Es wird Zeit, eine solche Regelung auch in Dresden einzuführen, denn sie macht die Innenstadt sowie die Stadteilzentren auch für kurze Erledigungen interessant“, sagt Sven Gärtner, FDP-Ortsvorsitzender Plauen/Südvorstadt und Mitglied des Kreisvorstandes der FDP Dresden. Zur Kompensation der zu erwartenden Ertragsausfälle der Parkgebühren wären die Einnahmen aus den Werbeaufdrucken auf den Rückseiten der Parktickets heranzuziehen, schlägt die FDP vor.

