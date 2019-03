Dresden

Unter dem Motto „Entdecke die grünen Berufe und die Ernährungsberufe, mach ABI oder die Fachoberschule.“ lädt das Berufliche Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung an seine beiden Standorte in Altroßthal und der Canalettostraße am Sonnabend, 9. März 2019, von 9 bis 13 Uhr ein. Vor allem um das aktive Ausprobieren und das praktische Kennenlernen der Berufe geht es an diesem Tag. Neben der dualen Ausbildung können sich die Interessenten auch über die studienqualifizierenden Bildungsgänge Berufliches Gymnasium (Agrarwissenschaft, Biotechnologie) und Fachoberschule ( Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie) informieren.

Im Rahmen dieses Tages wird gemeinsam mit den Besuchern in Altroßthal gegen 11 Uhr der erste Stratosphärenballon steigen. Hefezellen, eine kleine Pflanze und der pflanzliche Farbstoff Chlorophyll dürfen als Passagiere mit dem Ballon bis in eine Höhe von 40 Kilometern fliegen. Die Schüler des Umweltanalytikkurses wollen herausfinden, wie diese auf die veränderten Lebensbedingungen reagieren und ob ein Überleben in diesen Höhen möglich ist. Der Ballon ist ein Projekt von Schülern der Jahrgangsstufe 12 im Umweltanalytikkurs, die damit auch auf ihre Schule aufmerksam machen wollen. Nach der Prognose der Schüler und je nach Wetterlage dürfte der Ballon gegen 15 Uhr wieder landen.

ORT: Berufliches Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung Dresden – Canalettostraße 8, 01307 Dresden ( Ernährungsberufe und FOS), Schulteil Altroßthal: Altroßthal 1, 01169 Dresden (Grüne Berufe, BGY, FOS) ZEIT: 9 – 13 Uhr, Weitere Informationen unter: www.bsz-ae-dd.de, Für weitere Fragen steht das BSZ gern zur Verfügung. Schulleiterin Anja Unger ist zu erreichen unter 0351 – 4350940 oder per Mail unter unger@bsz-ae-dd.de.

Von I.P.