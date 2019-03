Dresden

Der erste Satz ist geschafft, der zweite auch. Dann geht es einfach nicht weiter, die Worte wollen nicht mehr über die Lippen. Tränen steigen in die Augen, hat sie doch so viel geübt für diesen Vormittag. Doch das tut der Begeisterung des Publikums keinen Abbruch, der Applaus ist groß.

Die Gäste sind zahlreich erschienen, um sich die Lesung des aktuellen Buches der Alphabetisierungsklasse der DPFA Akademiegruppe an der Stauffenbergallee anzusehen. Die acht Teilnehmer präsentieren an diesem Mittwochvormittag die Arbeit eines ganzen Jahres. Ein Buch mit dem Namen „Dresdner Mosaik“ ist es geworden, in dem die Schüler über ihre Exkursionen in Dresden und Umgebung schreiben.

In der Schule konnte Jochen Hofmann nicht mithalten

„Das wird schon klappen“ sagt Jochen Hofmann kurz vor Beginn der Lesung. Der 56-Jährige hat den Kurs das erste Mal bei der Akademiegruppen besucht, davor war er zwei Jahre regelmäßig bei einer Sprachwerkstatt. Auch den nächsten Kurs, der am 1. April beginnt, will er unbedingt besuchen. „Es macht sehr viel Spaß in der Gruppe“, sagt er. Der Dresdner erzählt, dass er zu DDR-Zeiten in der Schule nicht so gut mitgekommen ist und das Lesen und Schreiben deshalb nie richtig lernte. Die nächsten Jahre schlug er sich durch, mussten Formulare ausgefüllt werden, holte er sich Hilfe von Freunden. Einen Beruf lernte er nie, gearbeitet hat er trotzdem: Mal in der Wäscherei, mal beim Transport, Hauptsache, man musste nicht Lesen oder Schreiben.

Viel mehr als nur Lesen und Schreiben

Nun möchte er nachholen, was er in der Schule verpasst hat und büffelt von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 14 Uhr das Zusammenfügen von Buchstaben, das richtige Schreiben und auch Rechnen. Doch nicht nur diese Fertigkeiten sind Teil des Lehrplans. Marietta Schöps ist eine der vier Dozenten für die Alphabetisierungsgruppe und unterrichtet sie hauptsächlich in Wirtschaft und Sozialkunde. Gemeinsam besuchten sie schon Gerichtsverhandlungen, lernten Wissenswertes über Vertragsklauseln und was eigentlich die eigenen Rechte und Pflichten sind. Wenn sich die Schüler am Morgen treffen, geht es aber nicht direkt mit der ersten Schreib- oder Leseübung los. „Zuallererst sprechen wir über die Befindlichkeiten jedes Einzelnen. Der eine hat vielleicht schlecht geschlafen oder Post erhalten, die ihn überfordert“, berichtet Schöpf.

Marietta Schöps ist eigentlich Betriebswirtin und Pädagogin an einer Berufsschule. In dieser hat man sie auch entdeckt und angesprochen, ob sie sich auch vorstellen könnte, Analphabeten zu unterrichten: „Meine Geduld mit den Schülern ist wohl positiv aufgefallen“, erinnert sich die Dozentin. Das ist mittlerweile sechs Jahre her und seit dem unterrichtet sie ein bis zwei Tage in der Woche an der Akademiegruppe. Bei der Lesung ihrer Schützlinge ist sie natürlich dabei und liest die Texte in Gedanken mit. Als Jochen Hofmann an der Reihe ist und seine Geschichte über den Ausflug nach Altkötzschenbroda vorliest, ist ihr der Stolz nach jedem gelesenen Satz ins Gesicht geschrieben.

Das nächste Buch ist schon in Planung

Alle Leser bekommen an diesem Vormittag verdienten Applaus und verteilen am Ende stolz ihre Werke in gebundener Form. Eine Idee für das nächste Buch gibt es auch schon: Etwas mit Tieren soll es werden, verrät Jochen Hofmann. Er ist selbst ein großer Katzenfreund und hat einen Kater namens Blacky, der ihn täglich nach Schulschluss zu Hause begrüßt. Zusammen wollen sie es schaffen, eine Tafel für Tiere zu initiieren. Hofmann denkt da beispielsweise an die Tiere von Obdachlosen, denen er bei einer solchen Tafel mit Futter versorgen möchte. Dieses Thema würde dann das mittlerweile siebte Buch der Alphabetisierungsgruppe füllen.

Die Lesung bringen alle Teilnehmer mit Bravour hinter sich. Es wird sich gegenseitig geholfen und zugeflüstert, wenn der Nachbar doch mal ins Stocken gerät. Und am Ende sind alle Tränen weggewischt und der Stolz steht nun auch den Schülern ins Gesicht geschrieben.

Von Lisa-Marie Leuteritz