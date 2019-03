Dresden

Etwa so groß wie eine Ein-Euro-Münze ist der Herzschrittmacher, den Mediziner in der Dresdner Praxisklinik Herz und Gefäße ab sofort implantieren. Aufgrund seiner Größe ist der Herzschrittmacher der kleinste seiner Art auf der Welt. Er verbleibt im Herzen und kommt völlig ohne Kabel aus. Die Kardiokapsel wird durch die Leistenvene in die rechte Herzkammer vorgeschoben. Ist die richtige Stelle nahe der Herzspitze erreicht, wird der Miniaturschrittmacher im Herzmuskelgewebe verankert. „Für den Patienten heißt das: Ein geringeres Infektionsrisiko und durch den deutlich geringen invasiven Aufwand keine Narbe mehr unter dem Schlüsselbein“, erklärt Prof. Dr. med. Stefan Spitzer, Ärztlicher Leiter der Abteilung Invasive Rhythmologie und Hauptgeschäftsführer der Praxisklinik. „Insbesondere Patienten, bei denen sich der Zugang über die Vene unter dem Schlüsselbein schwierig gestaltet, können von dieser Therapie profitieren“, führt er fort.

Ein Herzschrittmacher gibt elektrische Impulse, die für einen koordinierten und kräftigen Herzschlag sorgen, mit dem das Blut durch den Körper gepumpt wird. Eigentlich gibt es im Herzen dafür natürliche Taktgeber. Wenn diese nicht mehr zuverlässig arbeiten, werden die inneren Organe nicht ausreichend mit sauerstoffreichem Blut versorgt. Das schwächt den Körper. Abhilfe bietet in diesem Fall ein Herzschrittmacher, der den natürlichen Takt des Herzens wieder herstellt.

70.000 Herzschrittmacher-Implantationen jährlich in Deutschland

Die neue Herzschrittmachertechnologie der Dresdner Praxisklinik ist kosmetisch unsichtbar und klein genug, so dass sie über einen Katheter minimalinvasiv unmittelbar ins Herz eingeführt werden kann. Die Schrittmachertherapie ist die häufigste Form der Behandlung bei verlangsamtem Herzschlag. In Deutschland werden nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie jährlich rund 70.000 Herzschrittmacher implantiert.

Von DNN