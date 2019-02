Dresden

Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen Dresden (NCT/UCC) arbeitet intensiv an der Zukunft der Krebsmedizin: Im April starten mehrere Studien für neue maßgeschneiderte Medikamente gegen Krebs.

„Wir wissen heute, dass es hunderte Krebserkrankungen gibt. Jede dieser Erkrankungen kann sich von Patient zu Patient unterscheiden. Die so genannte personalisierte Krebsmedizin schneidet die gesamte Behandlung optimal auf den einzelnen Patienten zu“, erklärt Prof. Martin Bornhäuser, einer von vier Geschäftsführenden Direktoren am NCT/UCC.

Den Patienten am Universitätsklinikum wird schon jetzt ein breites Spektrum an personalisierten Immuntherapien angeboten. Im Rahmen der bevorstehenden Studien kommen weitere Therapien hinzu. Basis der personalisierten Krebstherapie sind neue Methoden wie die molekulargenetische Untersuchung von Tumorgewebe oder Blut. Dabei wird nach Veränderungen gesucht, die Ursache für die Entstehung oder das Wachstum von Tumoren sind. Im Idealfall lässt sich die Tumorzelle genau an dieser veränderten Stelle mit zielgerichteten Therapien angreifen.

Die Dresdner Ärzte und Wissenschaftler nutzen die spezifischen Merkmale von Tumoren dazu, um das Immunsystem passgenau gegen den Krebs in Stellung zu bringen. So können Patienten des Uniklinikums seit letztem Jahr mit der „CAR-T-Zell-Therapie“ behandelt werden, einer speziellen Immuntherapie. Bei etwa 40 Prozent der Patienten, bei denen zuvor alle konventionellen Therapien versagten, verschwindet der Krebs dadurch langfristig, teilt das Tumorzentrum mit.

„Der Therapie-Anzug muss sitzen“

Maßgeschneiderte Therapieansätze spielen auch bei der Reduktion von Nebenwirkungen eine Rolle. So untersucht das NCT/UCC Dresden in einer aktuellen Studie, ob sich Tumoren des Mund-Rachen-Bereiches mit einer verringerten Strahlendosis genauso wirksam behandeln lassen wie mit der bislang verabreichten Strahlenmenge. „So hoffen wir, langfristige gravierende Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit, Schluckbeschwerden und Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns deutlich reduzieren zu können“, erklärt Prof. Mechthild Krause, Geschäftsführende Direktorin am NCT/UCC

Die Experten des NCT/UCC sind sicher: Die personalisierte Krebstherapie wird sich in den kommenden Jahren immer mehr durchsetzen. „Die Krebsmedizin der Zukunft gleicht einem Maßanzug, der für jeden Patienten individuell angepasst wird“, so Krause. „Denn die enorme Vielfalt von Krebserkrankungen sorgt dafür, dass ein Therapie-Anzug von der Stange bei keinem Patienten exakt sitzt.“ Prof. Hanno Glimm, Geschäftsführender Direktor am NCT/UCC Dresden, ergänzt: „Personalisierte Therapie muss nicht bedeuten, dass für jeden Patienten ein neues Medikament entwickelt wird. Vielmehr wird die Behandlung individuell auf die Biologie des jeweiligen Tumors angepasst.“

Von Junes Semmoudi