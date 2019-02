Dresden

Hunderte Dosen Farbspray, 8000 Quadratmeter: Eine Woche lang hat sich die weltweit bekannte Graffiti-Künstlerin MadC im alten Terminal 2A am Dresdner Flughafen ausgetobt, dem drögen Zweckbau kurz vor dem Abriss noch einmal einen flippigen Anstrich verpasst. Die ursprünglich aus Bautzen stammende Sprayerin, die inzwischen rund um den Erdball unterwegs ist, überzog die Mauern mit ihren großflächigen, knallbunten Ar­beiten, verwandelte das Terminal so in ein riesiges Kunstwerk. Das Ergebnis – und die Arbeit – lässt sich ab sofort in einem Film erleben, der vor wenigen Tagen on­line gestellt wurde.

Hinter der Aktion steckten die Dresdner Agentur Cromatics und die vom Freistaat mit viel Tamtam gefahrene Imagekampagne „So geht sächsisch“. Die Chemnitzer Filmemacher von Red Tower Films dokumentierten das Wirken von MadC – und schnitten da­raus einen vierminütigen Kurzfilm, in dem auch die Künstlerin selbst zu Wort kommt.

Das großformatige Kunstwerk ist inzwischen bereits wieder Geschichte. Der Betreiber hatte angekündigt, bis Mitte Mai das alte Terminal abreißen lassen zu wollen. Das Gebäude war in den Jahre 1993 bis 1994 errichtet worden, um den rasant steigenden Fluggastzahlen am Dresdner Airport Rechnung zu tragen. Bis 2001 wurde das Terminal für Abflüge genutzt, später fungierte es als Lager. Inzwischen wird die Halle aber nicht mehr gebraucht, weshalb sich die Flughafenleitung für den Abriss entschied.

Internet: https://www.youtube.com/watch?v=0fssnLMtemk&feature=youtu.be

Von Sebastian Kositz