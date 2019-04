Dresden

Wer 100 Jahre in der Geschichte der Grundschule zurückreisen will, hat im Dresdner Schulmuseum zwei Möglichkeiten - das Klassenzimmer aus der Kaiserzeit und eins, das eingerichtet ist wie in der Weimarer Republik. Warum also diese beiden?

Zum einen, weil auch nach Einführung der Grundschule Einflüsse aus der Kaiserzeit noch nachwirkten. Zum anderen, weil das Schulzimmer „ Weimarer Republik“ einen für die damalige Zeit eher ungewöhnlichen Raum zeigt: ein Klassenzimmer nach Art der Dresdner Reformschulbewegung. „ Dresden war in dieser Hinsicht ein ziemliches Vorbild“, sagt Anne Prautzsch. Sie hat an der TU Dresden Erziehungswissenschaft studiert, mit den Nebenfächern Germanistik/Literaturwissenschaft und Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Seit 2014 ist sie ehrenamtlich im Schulmuseum tätig, außerdem als Honorarkraft an der TU.

Nachdem die Weimarer Republik die Schulbildung im Deutschen Reich ziemlich umgekrempelt hatte, kamen rasch auch ganz neue didaktische Überlegungen auf. Prautzsch: „Das Ziel war eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Schüler, Lehrer und Eltern.“ Es gab in Sachsen ab Juli 1919 eigens ein „Übergangsgesetz für das Volksschulwesen“. Das sei für seine Zeit sehr fortschrittlich gewesen, erzählt sie, „zielte auf Demokratisierung und mehr Vereinheitlichung im Bildungswesen“.

Kritik und Anfeindungen von Anfang an

Es enthob die Kirche von der obersten Schulaufsicht, schaffte Privatschulen ab und führte die allgemeine schulgeldfreie Volksschule mit vierjähriger Grundschule für alle Kinder ein. Die Reformschulen stellten nur einen sehr geringen Anteil in der Schullandschaft dar und hießen in der Regel Versuchsschulen. Sie waren die große Ausnahme und entstanden auf Initiative sächsischer Lehrervereine - nicht zuletzt dem in Dresden. Von Anfang an waren sie Ziel von Kritik und Anfeindungen konservativer Gegner in der Bevölkerung.

In diesen Schulen wurde der Frontalunterricht abgeschafft, die Tisch- und Sitzordnung aufgelockert. Mädchen und Jungen sollten zusammen unterrichtet werden. Es gab nicht mehr die Tafel vorn hinter dem Lehrer, sondern alle Wände im Klassenraum waren rundum in Schülerhöhe „vertafelt“. Ziel war „ein am Leben orientierter Gesamt- und Projektunterricht“, beschreibt Anne Prautzsch. Außerdem sollte es nun in allen Volksschulen Elternbeiräte geben, sie hatten Mitspracherecht, das Kollegium wählte den Schulrektor aus seinen Reihen. Die Klassenräume der Versuchsschulen waren aufgelockert und bunt.

„Die Schulen sahen aus wie Kinderkasernen“

Was das für ein Unterschied war, mag man bei Erich Kästner nachlesen. 1905 kam er in die Bürgerschule in der Tieckstraße, die er in seinen Kindheitserinnerungen beschreibt als „ein vornehm düsteres Gebäude mit einem Portal für die Mädchen und einem für die Knaben“. Alle Schulen in jener Zeit hätten „steif und unheimlich“ gewirkt. „Die Schulen sahen aus wie Kinderkasernen… Vielleicht sollten uns die Fassaden, Treppen und Korridore denselben Respekt einflößen wie der Rohrstock auf dem Katheder.“

Vierzehn Jahre sollte es nach Kästners erstem Schultag noch dauern, bis in der Weimarer Republik die neue Grundschule eingeführt wurde. Zum 100-jährigen Jubiläum in diesem Jahr nimmt das Schulmuseum im Juni auch an der Langen Nacht der Werkstätten bei den Erziehungswissenschaftlern der TU teil.

Schulmuseum bei Museumsnacht dabei

Schon seit Jahren ist das Museum außerschulischer Lernort für Lehramtsstudenten. Sie haben dort auch freien Eintritt. Es gibt in der Regel zwei Seminare pro Semester, für die Studenten ans Schulmuseum kommen. Dabei arbeitet Anne Prautzsch eng mit der Diplom-Pädagogin Evelyn Keilhauer von der TU zusammen. In diesem Sommersemester werden es drei Seminare sein - in dem mit dem Titel „Historische Pädagogik - Pädagogik im Wandel der Zeiten“ werden die Studenten ganz konkret auch den Beitrag des Museums zur Langen Nacht vorbereiten: Sie sollen historische Tafeln erarbeiten, auf denen verschiedene Schulepochen ab 1919 übersichtlich und systematisch dargestellt werden.

Und am 6. Juli bei der Dresdner Museumsnacht ist das Schulmuseum auch wieder dabei. „Politik im Schulbuch“ wird das Thema sein - mit Fibeln aus allen vier Zeitspannen, die das Museum schulisch beleuchtet: Kaiserzeit, Weimarer Republik, NS-Zeit und DDR.

Von Bernd Hempelmann