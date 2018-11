Dresden

Die fünfte Jahreszeit beginnt am Sonntag, dem 11.11. um 11.11 Uhr. Wie alle Jahre wieder werden die Narren des Dresdner Carneval Clubs e. V. auch an diesem Sonntag vor dem Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, an der Goldenen Pforte aufmarschieren, um den Schlüssel zum Rathaus zu verlangen und es zu „stürmen“. Mit der Aktion wird traditionell die Karnevalssaison in Dresden eröffnet.

Start ist 10.30 Uhr mit Platzkonzert des Mädchenspielmannszuges vor der Altmarktgalerie am Külz-Ring, bevor es zur Pforte geht. Schaulustigen wird klassischer Karneval mit Gardetanz, Sketch und Showtanz geboten. Für Kinder wird bis 12 Uhr eine Hüpfburg zur Verfügung stehen.

Nach der Schlüsselübergabe wird der DCC seine Flagge vor der Pforte hissen und das Motto der Saison verkünden. Es folgen Kussfreiheit und Fassanstich mit Freibier.

Zudem sucht der Club noch den Preisträger der „Goldenen Taschenlampe 2019“, einem Negativpreis für mangelnden Durchblick im Amt. Der DCC ist für Vorschläge der Dresdner Bürger offen, heißt es von Michael Thiele, Präsident des 1979 gegründeten Vereins.

Von Carolin Seyffert