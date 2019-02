36 Jahre Bandgeschichte, 14 Studio-Alben, unzählige Live-Konzerte und jetzt das erste Mal auf der großen Leinwand: Mit dem Tour-Streifen „Weil du nur einmal lebst- Die Toten Hosen auf Tour“ feiern die Düsseldorfer Vollblut-Musiker ihr Film-Debut. Am 28. März läuft der Film auch in Dresden an.