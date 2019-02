Wolfsburg/Dresden

Jedes Jahr im September holt VW die Vergangenheit ein. Dann jährt sich der Ausbruch des Diesel-Skandals in den USA, und drinnen wie draußen ist wieder die schwärzeste Stunde des Konzerns präsent. 2019 wäre es das vierte Mal, und diesmal soll es anders sein: Zur Frankfurter Automesse IAA im September wird der Konzern die ersten Elektroautos einer neuen Generation zeigen, die das Ende der Vergangenheit markieren sollen. Von ihrem Erfolg hängt viel für den Konzern und seine 600.000 Mitarbeiter ab. Eigentlich hängt alles davon ab. Es ist das größte Projekt in der VW-Geschichte.

Der Wandel ist radikal

„Der digitale Tornado kommt“, sagt Silke Bagschik: „Man spürt schon den Wind.“ Die Marketingchefin für VWs Elektrofahrzeuge steht in einer Halle bei Wolfsburg und erklärt einigen Hundert Autohändlern, was da auf sie zukommt: Klimawandel und Digitalisierung werfen das hergebrachte Autogeschäft über den Haufen, VW reagiert mit einer mehrjährigen Reihe neuer E-Modelle, voll vernetzt, teilautonom unterwegs.

Der Wandel ist radikal, und die angemessen begeisterte Bagschik hat drauf gewartet: „Wir wollen alle für ein Unternehmen arbeiten, auf das man stolz sein kann, und nicht für eines, das für vergangene Verfehlungen im Gedächtnis bleibt.“ In Dresden appellierten die Wolfsburger gestern noch an die Politik und forderten Unterstützung. Auch über die Energiewende hinaus werde der Durchbruch der E-Mobilität nur gemeinsam mit der Politik gelingen, teilte das Unternehmen mit. Hürden für das E-Auto, etwa beim Ausbau der öffentlichen Lade-Infrastruktur müssten schnell abgebaut werden.

Erst 2016 hat VW konsequent mit der Entwicklung einer eigenen Elektroplattform begonnen. Im vergangenen Herbst wurde die gesamte Konzernplanung darauf ausgerichtet. Rund 30 Milliarden Euro werden in den nächsten Jahren in Elektromobilität und Vernetzung investiert. Die Werke in Emden, Hannover und Zwickau werden bald größtenteils oder sogar ausschließlich E-Autos produzieren. Kommen die Modelle nicht an, wackelt die Technik, hat die Infrastruktur Lücken – dann stehen nicht nur die Milliarden, sondern auch Zehntausende Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Die Autorevolution bringt neue Konkurrenten ins Geschäft

Die Frage nach dem Flop stellt jeder Außenstehende, intern ist sie abgehakt. Dieses Projekt dürfe nicht scheitern, sagen sie, und könne eigentlich auch nicht: Die Abgasvorschriften in Europa und Produktionsvorgaben in China erzwingen den Schwenk zum Elektroantrieb. Wer 2021 nicht in größerer Zahl E-Autos oder wenigstens Plugin-Hybride verkauft, überschreitet die EU-Vorschriften zum Flottenverbrauch und zahlt Strafen. Es geht schnell um Hunderte Millionen Euro, bei manchen Herstellern um Milliarden. Und mittelfristig geht es um die Existenz, denn die Autorevolution bringt neue Konkurrenten ins Geschäft. Von Elektroantrieb und Vernetzung verstehen die klassischen Autobauer nicht mehr als andere – ihr altes Know-how ist im Kampf mit Tesla, Amazon, Google und den neuen chinesischen Konzernen nicht viel wert.

So werden auf der IAA Autos aus einer neuen Welt stehen, nicht nur bei VW. Vieles von den Wolfsburger Plänen kennt man zum Beispiel von BMWs Elektrostrategie mit den Modellen i3 und i8. Auch die eigene Marke gibt es bei VW: Mit dem Kürzel ID wird alles versehen, was mit Autozukunft zu tun hat. Das ist kein Wunder: VW-Chef Herbert Diess kam von BMW. Aber jetzt, beim Weltmarktführer, dreht er ein ungleich größeres Rad.

Ab 2020 stehen jedes Jahr neue Elektromodelle im Plan. Das erste vollelektrische Fahrzeug der künftigen ID-Modellfamilie, dessen Produktion schon ab Ende 2019 in Zwickau anrollt, soll laut VW bereits zum Marktstart CO2-neutral hergestellt werden. Dies gelte für die gesamte Lebensdauer des Autos – unter der Voraussetzung, dass die Kunden konsequent erneuerbaren Strom laden. Die Produktion in Zwickau arbeitet den Angaben zufolge schon heute mit grünem Strom.

Vier elektrische Standorte in Deutschland

„Wir haben einen immensen Umbau vor uns“, sagte der Leiter Baureihe E-Mobilität, Christian Senger in Dresden. Das betreffe nicht nur den Autobauer selbst, sondern auch Zulieferer sowie die gesamte Energiewirtschaft. Künftig sollen neben Zwickau auch in der Gläsernen Manufaktur in Dresden ID-Fahrzeuge hergestellt werden. Zudem würden derzeit die Werke in Hannover und Emden umgerüstet. „Dann haben wir vier elektrische Standorte in Deutschland.“

Christian Senger, der bei VW die Elektroautos der neuen Generation verantwortet, präsentiert vor der Gläsernen Manufaktur in Dresden ein ID-Modell. Welches VW-E-Fahrzeug künftig in der Gläsernen Manufaktur gebaut wird, ist noch nicht entschieden worden. Quelle: Anja Schneider

Es wird verschiedene Batteriegrößen für Reichweiten von rund 350 bis 550 Kilometer geben – bei Frost ist es weniger. Ladepunkte bauen BMW, Daimler, Ford und der VW-Konzern gerade gemeinsam an den Autobahnen. Bei den Autohändlern sollen Ladesäulen stehen, vor Supermärkten und Möbelhäusern. VW wird für einige Hundert Euro pro Stück auch Ladeboxen für das Eigenheim verkaufen und den Ökostrom dazu.

Dass die Reichweiten nun plötzlich alltagstauglich sein sollen, hat nur zum Teil mit Fortschritten in der Batterietechnologie zu tun: Die neu konstruierten Autos bieten viel mehr Platz für Akkus, die hier wie eine Schokoladentafel die Basis des ganzen Autos bilden. Der E-Motor sitzt hinten, innen bleibt deutlich mehr Platz als bisher.

Von Stefan Winter und Christiane Raatz