Dresden

4,75 Euro pro Eintrittskarte –das ist der öffentliche Zuschuss, den die Landeshauptstadt Dresden für den Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden leistet. Die damalige rot-grün-rote Stadtratsmehrheit hatte mit dem Haushalt für 2015/2016 einen zusätzlichen Zuschuss für die Stadionmiete von 1,5 Millionen Euro pro Jahr für den Verein festgeschrieben, der jedes Jahr neu beschlossen werden muss. Bis dahin hatte die Stadt der Sportgemeinschaft nur einen Zuschuss von 662 000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt. Vorausgesetzt, Dynamo spielt in der 2. Liga.

Am 9. Mai soll der Stadtrat den diesjährigen Zusatzbetrag von 1,5 Millionen Euro beschließen, der als Ergänzungsvereinbarung zum Baukonzessionsvertrag direkt an die Stadion-Projektgesellschaft überwiesen werden soll. „Wir zahlen für eine konkurrenzfähige Infrastruktur, und zwar auf solider Grundlage“, erklärte Sportbürgermeister Peter Lames ( SPD), „so wird Dresden lebenswert. Das Rudolf-Harbig-Stadion und Dynamo gehören dazu.“ Die Stadtverwaltung hält dem Verein im Abstiegskampf besonders die Daumen: Wird Dynamo in die 3. Liga durchgereicht, müsste Dresden einen Zuschuss von 2,3 Millionen Euro pro Jahr zahlen.

Von Thomas Baumann-Hartwig