Dresden

Meteorologisch ist es noch ein wenig zu früh für Frühlingsgefühle. Aber wenn die Sonne nun schon mal so schön scheint wie an diesem Wochenende, nutzen das die Dresdner aus. Sonnenhungrige zieht es an die frische Luft und zu den Eisverkäufern, Touristen bevölkern ohne vor Kälte zu zittern Dresdner Freiluftsehenswürdigkeiten wie den Zwinger. Selbst die vielen Polizisten, die als Nachwirkung der freitäglichen Nazi-Demonstration noch im Stadtbild präsent sind, steigen ab und an aus ihren Sixpacks und stellen sich in den Sonnenschein.

Zwar kann es in der Nacht wieder frostig werden, doch auch der Sonntag wird sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) von seiner schönsten Seite zeigen. Der Wetterbericht verspricht sonniges und mildes Wetter bei Höchstwerten zwischen 12 und 16 Grad.

Zum Wochenbeginn wird es dann Tag für Tag eine Kleinigkeit kälter, am Dienstagnachmittag ist Regen angesagt. Also schnell noch mal raus in Sonne, bevor das kurze Frühlingsintermezzo wieder in ungemütliches Wetter umschlägt.

Von fkä