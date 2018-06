Dresden

Kartoffelsalat trifft Couscous, Falafel liegen neben Hackbällchen und der Apfelkuchen teilt sich den Teller mit Baklava. Mit solchen und vielen weiteren Speisen könnten die 250 Tische am kommenden Dienstag zwischen 17 und 20 Uhr auf dem Dresdner Neumarkt gedeckt sein. Denn dann is(s)t Dresden wieder bunt.

Die Veranstaltung wird auch in diesem Jahr von der Cellex Stiftung und dem Bündnis Dresden.Respekt organisiert. „Das große Picknick steht für Gastfreundschaft, für eine Kultur des Miteinanders und des Dialogs. Dresden braucht Veranstaltungen wie das Gastmahl“, sagt Eva Sturm von der Cellex Stiftung. Auch Professor Gerhard Ehninger, der Initiator von Dresden Respekt, freut sich auf die Veranstaltung: „Dieses Jahr kommen wir wieder auf dem Neumarkt zusammen, weil er nicht nur ein idealer Ort für Begegnungen ist, sondern auch aufgrund seiner Symbolkraft als Ort für Touristen und seines internationalen Flairs“.

Vertreter aus Kultur, Politik und Gesellschaft

Rund 90 Kulturpartner haben sich angemeldet und werden den Gästen ein buntes Programm bieten. Dazu zählen unter anderem die Semperoper, die Staatsoperette, die TU Dresden, die HfBK, Dresden – Place to be!, der Dresdner Ausländerrat, der Islamische Hochschulbund, das Vietnamesisch-buddhistische Kulturzentrum Sachsen, die AWO und viele weitere Partner. Auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sowie Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch, Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann, Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen und Baubügermeister Raoul Schmidt-Lamontain haben zusagt, wollen ihre Lieblingsspeisen mitbringen und sich an den Tischgesprächen beteiligen.

Eine ganz besondere Reise

Vor allem die Eröffnung des Gastmahls, bei dem wieder etwa 5000 Gäste erwartet werden, steht im Fokus. Denn die Kinder des Musaik e.V. aus Prohlis haben dann gemeinsam mit der Banda Internationale ihren ersten großen Auftritt in der Innenstadt. Die 25 Kinder haben in den vergangenen acht Monaten das Musizieren auf Geigen und Cellos gelernt und stammen sowohl aus Familien mit Migrationshintergrund als auch aus deutschen Familien. „Für viele der Kinder ist das der erste Ausflug ins Dresdner Zentrum überhaupt“, erzählt Luise Börner vom Musaik e.V. . Damit die Familien sich keine Sorgen um die Anreise machen müssen, werden die Kinder von einem Sonderbus der Dresdner Verkehrsbetriebe abgeholt und wieder nach Hause gebracht.

Jeder ist eingeladen, Leckereien mitzubringen oder einfach nur vorbeizukommen und den Nachmittag bei Essen und Gesprächen zu genießen. „Es ist eine wunderbare Gelegenheit mit vielen Menschen unterschiedlichster Kulturen zusammenzutreffen, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich gegenseitig zuzuhören“, sagt Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch. Über 45 Firmen und Vereine fördern und unterstützen die Veranstaltung.

Von Lisa-Marie Leuteritz