Dresden

Schnee und Eis machen Rasen in Dresden aktuell noch gefährlicher. Ab sofort werden zu schnelle Autofahrer auch an der Bautzner Straße wieder geblitzt. Nachdem das Gerät durch Vandalismus beschädigt und außer Betrieb gesetzt wurde, ist es seit Montag wieder funktionsbereit.

Die Stadt nimmt zudem zwei neue Rotlicht-Blitzer in Betrieb. Ab dem 21. Februar wird an der Fußgängerampel an der St. Petersburger Straße in Höhe Lingner Allee in Richtung Pirnaischer Platz ein Blitzer installiert. Zeitgleich wird eine Vorrichtung an der Kreuzung Stauffenbergallee/Marienallee in Richtung Waldschlößchenbrücke in Betrieb gehen. „Beide Ampeln werden täglich von sehr vielen Passanten genutzt, so dass diese Maßnahme für mehr Sicherheit sorgen soll“, sagt der Erste Bürgermeister Detlef Sittel ( CDU).

Die eingebauten Kameras lösen aus, sobald die Ampel auf Rot geschaltet hat und die in der Fahrbahn eingebauten Sensoren hinter der Haltelinie befahren werden. Die Mietkosten für beide Anlagen zusammen betragen monatlich rund 5 700 Euro. Die Landeshauptstadt hat damit nun fünf Blitzer in Betrieb, die Rotphasen überwachen sowie 18 reine Geschwindigkeitsmesser. Außerdem hat das Ordnungsamt drei mobile Anlagen im Einsatz.

Von tg