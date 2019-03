Dresden

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen will den Freistaat für den Flutschutz in der Leipziger Vorstadt mit ins Boot holen. „Davon gehe ich aus, darauf setze ich“, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag bei der Vorstellung der bisherigen Untersuchungen der Stadtverwaltung für einen Gebietsschutz zwischen Marienbrücke und Molenbrücke in Pieschen.

Der Bereich entlang der Leipziger Straße wird bei Hochwassern wie 2013 oder 2002 großflächig überflutet. 2015 hatte der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, vorbereitende Untersuchungen für Schutzanlagen vorzulegen, die den Stadtteil vor Flutschäden schützen können.

Sandsäcke reichen nicht

Nach den jetzt vorliegenden Ergebnissen hält die Stadt eine durchgehende Schutzanlage für möglich, die etwa 2,5 Kilometer lang wäre und aus mobilen Teilen, Aufschüttungen und stationären Teilen bestehen würde. Mit einem Bauaufwand von knapp neun Millionen Euro könnte ein Schadenspotenzial von 34,4 Millionen Euro geschützt werden (DNN berichteten). Werden die drohenden Schäden in der Hafencity, die durch angepasste Bauweise und Objektschutz sich selbst schützen soll, abgezogen, belaufen sich die möglichen Schäden auf 27,6 Millionen Euro. „Die durchgeführten Untersuchungen zeigen uns, dass der Hochwasserschutz für die Leipziger Vorstadt praktisch möglich ist“, bekräftigte Jähnigen auch am Dienstag wieder. Beim letzten schwerwiegenden Hochwasser 2013 hätte sich gezeigt, so konstatierte Jens Olaf Seifert, Abteilungsleiter für Kommunalen Umweltschutz, dass es nicht möglich ist, das Areal mit Sandsäcken zu schützen.

Freistaat winkt bereits ab

Verantwortlich für den Bau und die Finanzierung des sogenannten „öffentlichen Hochwasserschutzes“ ist grundsätzlich an einem Fluss wie der Elbe der Freistaat Sachsen. Und der winkt bereits ab: Sofern die Landeshauptstadt Gebietsschutz vorsehen möchte, um gegebenenfalls ihren Aufwand bei der Hochwassergefahrenabwehr zu reduzieren, stehe ihr dies selbstverständlich frei. „Wer es zulässt, dass in Überschwemmungsgebieten neues Schadenspotenzial errichtet wird, kann nicht den öffentlichen Hochwasserschutz durch den Freistaat einfordern“, hatte das sächsische Umweltministerium gegenüber DNN erklärt.

Stadt sieht sich erst am Anfang der Debatte

„Wir sind am Beginn eines Verfahrens“, sagte Jähnigen. Der Stadtrat soll nun über die Voruntersuchung und die Vorzugslinie beraten und dies möglichst im Juni beschließen. Dann will die Stadt die Bürger einbeziehen, wie es auch in Laubegast erfolgt ist. Dabei sollen die Grundlagen für die Pläne vermittelt, die Vorzugsvariante vorgestellt, Stellungnahmen der Bürger eingeholt und in Workshops öffentlich behandelt werden. Die Ergebnisse aus diesem Prozess will die Stadt erneut dem Stadtrat vorlegen, dann ihre Pläne überarbeiten, diese wiederum vom Stadtrat möglichst im dritten Quartal 2020 beschließen lassen, um sie schließlich in die für 2021 anstehende Überarbeitung des Hochwasserrisikomanagement-Planes des Freistaats einzubringen. Dort würde sie dann mit einer Prioritätsstufe versehen und als Bauvorhaben entsprechend zeitlich eingetaktet.

SPD und Gründe für Gebietsschutz

Stefan Engel sprach sich für die Pieschener SPD bereits für den Gebietsschutz aus, am Dienstag schloss sich Kati Bischoffberger, Stadträtin der Grünen, den Forderungen an. Für die Weigerung der CDU-SPD-Landesregierung habe sie „kein Verständnis“.

Die Stadt setzt dabei vor allem darauf, dass der Freistaat alle Anlagen abseits von Hafencity und Puschkinpark (früher Marina Garden) als Bestand für schützenswert hält, den es schon 2002 gab oder auf dessen Entwicklung die Stadt aus baurechtlichen Gründen wenig Einfluss hatte.

Von Ingolf Pleil