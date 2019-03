Dresden

Dresdens jährliche Frühjahrsbepflanzung hat am Montag begonnen. Die Mitarbeiter des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft und des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen bepflanzten am Montag die 51 Einsätze vor dem Rathaus mit gelben und blauen Stiefmütterchen. An über 40 Standorten im gesamten Stadtgebiet werden noch bis 2. April 139 100 Frühjahrsblüher angepflanzt, um auch in diesem Jahr wieder Passanten mit den bunten Farben zu erfreuen. Für die Anzucht und Lieferung der Pflanzen arbeitet das Amt für Stadtgrün mit mehreren Gärtnereien zusammen. Insgesamt stellt die Stadt für die Bepflanzung rund 32 000 Euro zur Verfügung.

Von Laura Kluger