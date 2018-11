Dresden

Mit positiven Zahlen hatte der Bund versucht, den Kommunen die Reform schmackhaft zu machen. Die neuen Regeln für die Zahlung von Unterhaltsvorschuss an Kinder, bei denen sich ein Elternteil nicht an seine finanziellen Pflichten hält sollten kostenneutral sein für Städte und Landkreise. Doch damit hat sich der Bund ganz gewaltig verrechnet.

Das fängt schon mit den Prognosen der Zahl der Kinder an, die in den Genuss des Unterhaltsvorschusses kommen. Vor der Reform zahlte der Staat für Kinder bis zum Alter von 12 Jahren, aber höchstens für sechs Jahre. Seit der Neuregelung können alle Kinder bis zum 18. Lebensjahr Geld von den Behörden bekommen, wenn ein Elternteil seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommt. Die Rechnungen des Bundes gingen von einem Anstieg von etwa 30 Prozent aus. Die Kommunen haben das von Anfang an bezweifelt.

90 Prozent mehr Fälle in Dresden

In Dresden stieg die Zahl der Kinder von 3613 Ende 2016 auf 6871 Ende Juni 2018 an. Das ist ein Zuwachs von 90 Prozent.

Ab 1. Januar 2019 wird der monatliche Unterhaltsvorschuss-Satz für Kinder im Alter von 0 bis 5 Jahren auf bis zu 160 Euro, für Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren auf bis zu 212 Euro sowie für Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren auf bis zu 281 Euro steigen. Die Behörden versuchen, sich das Geld bei den säumigen Elternteilen zurückzuholen. Doch teilweise gibt es einfach nichts zu holen. So liegen die Rückgriffquoten meist im Bereich zwischen 15 und 20 Prozent der Ausgaben, obwohl heutzutage sogar mit Fahrverboten gedroht werden kann. Von diesem Rückgriff erhält der Bund heutzutage 40 Prozent.

Ausgabenanstieg um 110 Prozent

Für Dresden hat das nach Angaben der Stadt folgende Auswirkungen: Im Jahr 2016 zahlte die Landeshauptstadt insgesamt 6,95 Millionen Euro aus. 2,3 Millionen Euro hatte davon die Stadt zu tragen. Von Juli 2017 bis Juni 2018 zahlte die Stadt 14,6 Millionen Euro aus. Ein Plus von 7,65 Millionen Euro beziehungsweise 110 Prozent. Von der Gesamtsumme trägt der Bund 5,84 Millionen Euro und Land sowie Stadt Dresden jeweils 4,38 Millionen Euro.

Hatten sich vor der Reform Bund, Länder und Kommunen die Ausgaben zu je einem Drittel geteilt, so übernimmt der Bund jetzt 40 Prozent, Länder und Kommunen teilen sich die verbleibenden 60 Prozent. Trotz des Größeren Bundesanteils kommt Berlin offenbar günstiger weg. Das hängt damit zusammen, dass bei der Zahlung von Unterhaltsvorschuss, Hartz IV-Leistungen verrechnet, also gekürzt werden.

„Signifikante“ Abweichung von Prognosen

In einer Antwort auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion räumte die Bundesregierung jetzt ein, dass „deutlich mehr Kinder als zuvor einen Leistungsanspruch haben“. Die aus der Reform resultierenden Fallzahlen „signifikant von der vom Bund in der Finanzfolgenabschätzung vorgenommenen Prognose abweichen“ und diese Entwicklung dazu führe, „dass der Bund nunmehr „erhebliche Einsparpotenziale“ bei den Ausgaben für Hartz IV (SGB II) realisiert, „wohingegen die Länder zusätzliche Kosten haben“.

Die Einnahmen aus dem Rückgriff bei den säumigen Elternteilen sind dagegen kaum gestiegen. Der Bund räumt ein, dass die Behörden in der Anfangszeit ihre Bemühungen nicht intensivieren konnten, weil sie mit der Abwicklung der Unterhaltsanträge überlastet waren.

Dresden nahm 2016 rund 1,14 Millionen Euro ein und konnte sich davon rund 675000 Euro behalten. Im ersten Reformjahr waren es insgesamt 1,37 Millionen Euro, von denen die Stadt 820000 Euro für sich verbuchen konnte.

Zusätzliche Verwaltungskosten in Millionenhöhe

Für die Abwicklung der Unterhaltsfälle musste Dresden zusätzlich Personal-, Sach- und Gemeinkosten von 1,24 Millionen Euro (15 Vollzeitkräfte) veranschlagen. Unter dem Strich zieht die Stadt daher gemessen an den Versprechungen eine bittere Bilanz: „Die Reform ist – wie erwartet – nicht kostenneutral ausgegangen“, bilanziert Hanka Böhm, zuständige Abteilungsleiterin im Bereich von Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU).

Mehr als ein Jahr nach der Reform seien die finanziellen Auswirkungen für Dresden auf rund 3,5 Millionen Euro zu beziffern, davon rund 2,3 Millionen Euro für die Leistungsausgaben, die abzüglich von Rückeinnahmen und überschlägig ermittelten SGB-II-Einsparungen von Dresden zu tragen sind und rund 1,2 Millionen für den zusätzlichen Erfüllungsaufwand (Personal und anderes), der allein zu Lasten der Kommune geht.

Stadt Dresden erwartet Kostenübernahme

Die Erwartungen der Stadt sind daher ganz klar: Wenn Väter oder Mütter für ihre Kinder keinen Unterhalt zahlen, dann sei das in aller erster Linie ein gesamtgesellschaftliches und kein kommunales Problem. „Dies sollte sich auch in der Aufteilung der den Kommunen entstandenen oder noch entstehenden Mehrbelastungen niederschlagen, und zwar sowohl für die Leistungskosten als auch für den Erfüllungsaufwand, der den Kommunen durch den Verwaltungsvollzug entsteht“, heißt es in der Verwaltung. „Insoweit erwarten wir, dass der finanzielle Mehraufwand vollständig vom Bund getragen wird.“

Und Abteilungsleiterin Böhm fügt eine bittere Erkenntnis hinzu: „Wir haben es hier wieder einmal mit der klassischen Situation in der Sozialpolitik zu tun: Der Bund will Gutes tun, weitet die Sozialleistungen aus, kalkuliert trotz eindringlicher Hinweise der kommunalen Ebene bewusst zu knapp, damit der Finanzminister kein Veto einlegt und am Ende bleiben die Kommunen auf den Kosten hängen.“

Bundesregierung sieht Ziele der Reform erreicht Neben der Ausweitung des Personenkreises wollte die Bundesregierung mit der Reform den Doppelbezug von SGB-II-Leistungen (volkstümlich Hartz-IV) und Unterhaltsvorschuss vermeiden. Für die Kinder zwischen 12 und 18 Jahren gilt deshalb, dass der Unterhaltsanspruch besteht, wenn die Kinder nicht auf Hartz-IV angewiesen sind, das Kind den Hartz-IV-Bezug durch den Unterhaltsvorschuss vermeiden kann oder der alleinerziehende Elternteil mit Hartz-IV ein Einkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt. Diese Regelung gewinnt an Bedeutung, wenn es den alleinerziehenden Eltern gelingt, ihr Arbeitseinkommen zu erhöhen. Die Hartz-IV-Leistungen würden dann einkommensabhängig reduziert, der Unterhaltsvorschuss ist jedoch weitgehend einkommensunabhängig. Es wird daher auch als Anreiz zu mehr Arbeitseinkommen verstanden. Die Bundesregierung sieht die Ziele der Reform erreicht. „Die große Zahl neu oder wieder anspruchsberechtigter Kinder bestätigt den großen Bedarf an Unterstützung für Alleinerziehende und ihrer Kinder und, dass der Ausbau des Unterhaltsvorschusses erforderlich war.“ Bundesweit erhalten nunmehr zusätzliche fast 300 000 Kinder Unterhaltsvorschuss, im März 2018 waren es knapp 714 000 Kinder. Zuvor waren die Empfängerzahlen kontinuierlich zurückgegangen, in der Altersgruppe der bis 5-Jährigen gebe es weiter einen langsamen Rückgang bundesweit. Zehn Prozent der leistungsberechtigten Kinder leben bei ihren Vätern, das heißt, die Mütter kommen ihren Unterhaltspflichten nicht nach. Der Staat und die Steuerzahler springen grundsätzlich dafür ein.

Von Ingolf Pleil