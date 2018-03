Dresden. Dresden benötigt rund 450 zusätzliche Kita-Plätze. Dafür sollen zwei neue Kindereinrichtungen gebaut werden, kündigte Sabine Bibas, Leiterin des Amtes für Kinderbetreuung, am Donnerstag in Dresden an. Hintergrund sind neue Prognosen zur Entwicklung der Kinderzahl.

So geht die Stadt inzwischen davon aus, dass es weniger Abwanderung in das Umland gibt als vor einem Jahr noch erwartet. Zudem gebe es einen schwer abschätzbaren Bedarf durch den Zuzug von Asylbewerbern aus dem ländlichen Raum und die Bestimmungen auf Bundesebene für den Familiennachzug bei Flüchtlingen.

Mehrbedarf nicht aus dem System „ausschwitzen“

Die Stadt will den zusätzlichen Bedarf nicht irgendwo aus dem Bestand „ausschwitzen“, wie Bibas sagte. Mit den Neubauten soll Bewegungsspielraum erhalten bleiben, falls sich die Prognosen anders entwickeln.

Nach den Plänen der Stadt sollen auf der Hopfgartenstraße 9 in der Johannstadt und auf der Michelangelostraße 5 in Zschertnitz die beiden Kitas entstehen. Geplanten seien Gebäude in Systembauweise, die durch einen hohen Anteil an vorgefertigten Bauelementen preiswerter und günstiger errichtet werden können.

Bibas verwies unter anderem auch auf den Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung und forderte vom Land größere Anstrengung bei der Ausbildung.

Von Ingolf Pleil