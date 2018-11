Dresden

Dresden bekommt das erste stationäre Hospiz. Der Neubau am St. Joseph-Stift kostet etwa 2,7 Millionen Euro und soll 2020 eröffnet werden, wie das Krankenhaus am Freitag mitteilte. In dem Hospiz mit 12 Plätzen soll die Lebensqualität von Menschen mit schwersten Erkrankungen verbessert werden. Angehörige sollen Unterstützung in Phasen wie Krankheit, Sterben, Tod und Trauer bekommen.

Der Freistaat fördert das Bauvorhaben mit 444 000 Euro. „Der Umgang mit dem Thema Tod ist für unheilbar kranke Menschen und ihre Angehörigen ungeheuer schwierig. Hospize schenken ihnen in ihren letzten Tagen Geborgenheit und intensive Begleitung“, sagte Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU). Bisher stehen in Dresden etwa ambulante Hospizdienste für die Versorgung am Lebensende zur Verfügung.

dpa