Dresden

Ob im Freien mit Feuerwerk oder zu Hause mit Sekt und leckerem Essen – die Dresdner und zahlreiche Touristen haben in der vergangenen Nacht das Jahr 2018 verabschiedet und 2019 willkommen geheißen.

In der Dresdner Innenstadt gab es wie schon beim vorigen Silvester kein „offizielles“ Feuerwerk, weil wegen Bauarbeiten der nötige Platz fehlte. Dennoch wurde rund um Frauenkirche und Altmarkt fleißig geböllert. Auf der Brühlschen Terrasse, auf den Brücken, am Königsufer und anderen exponierten Orten hatten sich zudem Hunderte Schaulustige versammelt, um die Lichteffekte zu bestaunen und im Foto festzuhalten. Der bewölkte Himmel und der Rauch der Feuerwerkskörper trübten allerdings die Bilder deutlich. Davon ließen sich aber vor allem die Besucher Dresdens nicht stören und skypten beispielsweise von der Brühlschen Terrasse aus fleißig in alle Welt.

Geböllert wurde vor allem in den Wohngebieten schon seit dem frühen Abend. Die „üblichen Silvester-Vorfälle“ ließen deshalb nicht lange auf sich warten. So brannte es etwa bereits gegen 18 Uhr auf der Pieschener Robert-Matzke-Straße an einem Auto. Die Feuerwehr konnte aber schnell löschen, Personen kamen nicht zu Schaden.

Polizei : Fast 340 Einsätze

Den Dresdner Polizeibeamten bescherten die Jahreswechsel-Parties mit viel Alkohol und Pyrotechnik jede Menge Arbeit. Zwischen 20 Uhr am Silvestertag und 6 Uhr am Neujahrsmorgen mussten die Ordnungshüter zu 338 Einsätzen ausrücken. Meist handelte es sich um Sachbeschädigungen an Gebäuden und Balkonen (23 Fälle), Bäumen und Hecken (zwölf Mal) und parkenden Fahrzeugen (sieben Delikte). Außerdem wurden durch Feuerwerkskörper eine Haltestelle zerstört und drei Zigarettenautomaten gesprengt.

Auch um 28 Körperverletzungsdelikte und einen Landfriedensbruch mit drei Verletzten in Gorbitz mussten sich die Beamten kümmern. Das teilte die Polizeidirektion am Dienstagvormittag mit. Die Kollegen der Dresdner Polizeireviere wurden durch 89 Beamte der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Müll an der Molenbrücke in Pieschen. Quelle: Tanja Tröger

Arbeitsreiche Zeit für Verkehrsunternehmen und Stadtreinigung

Die Dresdner Verkehrsbetriebe und der Verkehrsverbund Oberelbe setzten zum Jahreswechsel zusätzliche Busse, Bahnen und Züge ein, damit Partygäste und Feuerwerksgucker entspannt zu ihrer Feier und hinterher wieder nach Hause kommen konnten. Ab etwa 23.45 Uhr standen Busse und Bahnen der Dresdner Verkehrsbetriebe für rund eine halbe Stunde still, damit sich Knaller und Verkehrsmittel nicht ins Gehege kamen.

Eine sehr kurze Silvesternacht hatten die Mitarbeiter der Stadtreinigung: Seit 7 Uhr am Neujahrsmorgen beseitigen sie die Überreste der Knallerei. Begonnen wird in der Innenstadt, wo die Experten allein mit 25 Tonnen Müll rechnen. In den kommenden Tagen sollen auch die umliegenden Stadtviertel gesäubert werden. Insgesamt werden wohl um die 45 Tonnen Abfall zusammenkommen, so die Erfahrung der Vorjahre.

Punktlandung: Silvesterbaby im „Diako“

Punkt 0.00 Uhr erblickte im Diakonissenkrankenhaus Dresden das erste Kind des neuen Jahres das Licht der Welt. Das Silvesterbaby ist ein Junge und heißt Kurt. Mutter und Kind seien wohlauf, teilte die Klinik mit.

Insgesamt verzeichnete das Diakonissenkrankenhaus im Jahr 2018 1.434 Geburten. Damit blieb, dem allgemeinen Dresdner Geburtentrend entsprechend, die Zahl der Entbindungen ohne weitere Steigerung auf einem sehr hohem Niveau.

Im Diakonissenkrankenhaus erblickte der kleine Kurt pünktlich um Mitternacht das Licht der Welt. Quelle: FOTOGRAFISCH Sven Claus für Diakonissenkrankenhaus

Wir wünschen Ihnen, liebe Leser, ein fröhliches, erfolgreiches und vor allem friedliches und gesundes Jahr 2019!

Von ttr