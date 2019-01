Dresden

Ob im Freien mit Feuerwerk oder zu Hause mit Sekt und leckerem Essen – die Dresdner und zahlreiche Touristen haben in der vergangenen Nacht das Jahr 2018 verabschiedet und 2019 willkommen geheißen.

In der Dresdner Innenstadt gab es wie schon beim vorigen Silvester kein „offizielles“ Feuerwerk, weil wegen Bauarbeiten der nötige Platz fehlte. Dennoch wurde rund um Frauenkirche und Altmarkt fleißig geböllert. Auf der Brühlschen Terrasse, auf den Brücken, am Königsufer und anderen exponierten Orten hatten sich Hunderte Schaulustige versammelt, um die Lichteffekte zu bestaunen und im Foto festzuhalten. Der bewölkte Himmel und der Rauch der Feuerwerkskörper trübten allerdings die Bilder deutlich.

Von der Brühlschen Terrasse aus verfolgten zahlreiche Menschen die Knallerei auf der Neustädter Elbseite. Foto: Steffen Manig.

Geböllert wurde vor allem in den Wohngebieten schon seit dem frühen Abend. Die „üblichen Silvester-Vorfälle“ ließen deshalb nicht lange auf sich warten. So brannte es etwa bereits gegen 18 Uhr auf der Pieschener Robert-Matzke-Straße an einem Auto. Die Feuerwehr konnte aber schnell löschen, Personen kamen nicht zu Schaden.

Feuerwerk an der Frauenkirche. Foto: Steffen Manig

Eine sehr kurze Silvesternacht hatten die Mitarbeiter der Stadtreinigung: Seit 7 Uhr am Neujahrsmorgen beseitigen sie die Überreste der Knallerei. Begonnen wird in der Innenstadt, wo die Experten allein mit 25 Tonnen Müll rechnen. In den kommenden Tagen sollen auch die umliegenden Stadtviertel gesäubert werden. Insgesamt werden wohl um die 45 Tonnen Abfall zusammenkommen, so die Erfahrung der Vorjahre.

Für die Dresdner Neueste Nachrichten ist dieser Jahresstart auch ein besonderer: Ab 2. Januar erscheint die Zeitung in einem deutlich handlicheren Format. Lassen Sie sich überraschen!

Wir wünschen Ihnen, liebe Leser, ein fröhliches, erfolgreiches und vor allem friedliches und gesundes Jahr 2019!

ttr