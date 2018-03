Auszeichnung für Dresdner Dessous-Geschäft

Dresden. Zu den „Sternen der Wäsche“ gehört seit kurzem auch das Dresdner Fachgeschäft für Unterbekleidung „Boutique de Lingerie Michelle“ in der Neustadt. In der Kategorie „Shops mit Flagship-Potenzial“ wurde das Geschäft von Michaela Binder und Elke Meyer unter die besten fünf Dessous-Fachgeschäfte Deutschlands gewählt. Der Award „Sterne der Wäsche“ wird jährlich von dem Fachmagazin der Branche „Sous“ vergeben. Über 3000 Fachgeschäfte für Slips, BHs und Co. gibt es in der Bundesrepublik. Gewonnen hat in der Kategorie ein bereits seit zehn Jahren bestehendes Geschäft in Mühlheim.

Viele tragen den falschen BH

Abgestimmt hat eine Jury aus verschiedenen Dessous-Herstellern, die das Dresdner Geschäft besonders für das breite Sortiment und die Beratungskompetenz auszeichneten. „Wir haben mehr als zehn Marken im Angebot“, sagt Inhaberin Michaela Binder. Kundinnen mit einem Brustumfang zwischen 65 und 120 cm sowie einer Körbchengröße von A-K können in der Boutique an der Görlitzer Straße einen passenden BH finden.

Dass das oft gar nicht so einfach ist, bemerken Binder und Meyer täglich auf der Straße. Die langjährigen Fachverkäuferinnen sehen sofort, wenn der BH unter dem Shirt nicht richtig sitzt. „Häufig wird der Umfang zu groß gewählt“, berichtet die 49-jährige Binder. Bei BHs spielen viele Faktoren eine Rolle, die Funktion und Tragekomfort beeinflussen. Auch Schlüpfer ist nicht gleich Schlüpfer. Je nachdem, was darüber gezogen wird, muss das Material gewählt werden. Damit sich keine Naht abzeichnet, gebe es zum Beispiel Slips, die aus einem Stoffstück gelasert werden, erklärt Meyer.

Aus der betriebsbedingten Kündigung in die Selbstständigkeit

Am ersten März feierte die Lingerie-Boutique das zweijährige Jubiläum. Nachdem ihr ehemaliger Arbeitgeber Karstadt der Abteilungsleiterin für Unterwäsche Binder und ihrer Mitarbeiterin Meyer wegen eines Sanierungsprogramms die Kündigung aussprach, wagte das Duo den Schritt in die Selbstständigkeit. „Ein Dessous-Geschäft ist in Dresden dringend notwendig“, machten die Lieferanten Binder Mut. Auf 130 Quadratmetern gibt es Wäsche für Männer und Frauen. Abends veranstalten Meyer und Binder auch Events für Gruppen. Auch wenn die Kunden mittlerweile nicht nur aus der Neustadt kommen, gibt es erst einmal keine Pläne, eine weitere Filiale zu eröffnen.

Von Tomke Giedigkeit