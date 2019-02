Frauen in Deutschland verdienen durchschnittlich 21 Prozent weniger Stundenlohn als Männer: Auf diese Ungleichbehandlung will der „Equal Pay Day“ am 18. März in Dresden aufmerksam machen. In verschiedenen Workshops sollen an dem Aktionstag die Inhalte für die erste „Lange Nacht der Frauen 2020“ erarbeitet werden.