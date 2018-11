Dresden

Am 8. November öffnet nach zweijähriger Umbauzeit das „Dresden Karrée“ an der Coventrystraße in Gorbitz mit vielen neuen Mietern seine Pforten. Die Münchener Hirmer-Gruppe hatte das damalige „Gorbitz-Center“ 2016 gekauft und nach eigenen Angaben rund 20 Millionen Euro in den Um- und Ausbau investiert. Unter anderem wurde das Parkhaus abgerissen und neu gebaut. „Wir feiern bis zum 11. November ein großes Eröffnungsfest“, kündigte Projektentwickler Andreas Striegel gegenüber DNN an.

Das 1993 errichtete Einkaufszentrum hatte bis 2016 mehrfach den Ankermieter wechseln müssen, die Kundenfrequenz sank zuletzt deutlich. Hirmer hat das Objekt in den vergangenen beiden Jahren umfangreich revitalisiert und Mieter wie Kaufland, Takko, Woolworth, Rossmann, Thalia und k+k Schuhe gewinnen können. „Wir sind sehr froh über den Mietermix“, so Striegel. Dieser werde im Erdgeschoss von einer Vielzahl an gastronomischen Angeboten ergänzt. „Unser Food Court ist das Herz des Einkaufszentrums und bietet einen fantastischen Terrassenblick über Dresden.“

Das Ärztehaus in dem Gebäude bleibe in Betrieb und werde weiter wachsen, kündigte der Projektmanager an. Der Vermietungsstand der 12 000 Quadratmeter Verkaufsfläche liege bei 90 Prozent, lediglich für kleinere Einheiten würden noch hiesige Mieter gesucht. Die Hirmer-Gruppe hat die CEV Handelsimmobilien, die Immobilientochter von Edeka, mit dem Centermanagement für das Dresden Karrée beauftragt.

Von tbh