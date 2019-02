Dresden

Wegen sexueller Nötigung und Belästigung muss der „Neustadt-Grapscher“ Rami A. ins Gefängnis. Das Dresdner Landgericht verurteilte ihn am Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Der 33-jähriger Syrer war im Juni dieses Jahres wegen sexueller Übergriffe auf Frauen festgenommen worden.

Er hatte im vergangenen Jahr vor allem in der Dresdner Neustadt in mehreren Fällen Frauen sexuell bedrängt und genötigt. „Bei uns waren verstärkt Anzeigen zu sexuellen Übergriffen eingegangen, die alle nach dem gleichen Muster abliefen“, sagte eine Polizeibeamtin. „Die Opfer wurden bis in ihre Hauseingänge verfolgt, von hinten festgehalten, an die Wand oder den Boden gedrückt und dann sexuell genötigt. Es war immer die gleiche Personenbeschreibung. Wir gingen von einer Serie aus.“

Der Täter begrapschte die Frauen, küsste sie, griff ihnen an die Brüste, den Po oder in den Schritt, fasste ihnen unter den Rock, unter das T-Shirt oder riss ihnen den BH runter. Die Frauen schrien und wehrten sich mit Schlägen und Tritten, erst dann ließ er von ihnen ab.

Der Angeklagte hatte sich zu den Vorwürfen nicht geäußert. Allerdings gibt es neben DNA-Spuren und Bildern von Überwachungskameras auch Zeugen, die den Angeklagten wegrennen sahen und ziemlich genau beschreiben konnten. Rami A. hat ein psychisches Problem, deshalb musste die Verhandlung häufig unterbrochen werden. Er ist aber, so ein Gutachter, voll schuldfähig.

Von ml