Dresden

Die Landeshauptstadt lädt gemeinsam mit dem Entwicklungsforum Dresden e.V. zu einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung zum Thema Promenadenring ein. Alle Interessierten sind dazu am Dienstag, 5. März, 19 Uhr, in den Mauersberger-Saal im Haus an der Kreuzkirche, An der Kreuzkirche 6, eingeladen.

Neben Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen ( Die Grünen) nehmen an der Diskussion Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Die Grünen) und Frau Irene Lohaus, Professorin für Landschaftsbau an der TU Dresden, teil. Moderiert wird die Veranstaltung von Jörg Wildoer vom Entwicklungsforum Dresden.

Zur Galerie Granit statt Wasser, Verzicht auf einen Neubau und Verpflanzung von 24 Linden: Das sind die Kernpunkte für den westlichen Promenadenring, der in den Jahren 2018 bis 2020 errichtet werden soll. Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Bündnis 90/Die Grünen) hat jetzt die Planungen vorgelegt.

Die Bautätigkeit der letzten Jahrzehnte hat laut der Stadt zu einer starken baulichen Verdichtung im Bereich der historischen Festungsanlagen entlang der Wallstraße, des Dr.-Külz-Ringes und der St.-Petersburger-Straße geführt. Um diesen Stadtraum aufzuwerten will die Landeshauptstadt einen grünen Promenadenring um Dresdens Altstadt schaffen. Der Bau des westlichen Promenadenrings ist derzeit in vollem Gange. Die Pläne für den Weiterbau im Osten der Altstadt wurden jedoch zuletzt im zuständigen Stadtratsausschuss abgelehnt.

Von DNN