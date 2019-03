Dresden

Die Hotelmarke „Selina“ will noch in diesem Jahr ein Haus in Dresden eröffnen. Das kündigte Selina-Manager Magnus Busch jetzt gegenüber DNN an. Selina sei darauf spezialisiert, Hotels am Ende ihres Lebenszyklus zu übernehmen, erklärte Busch. Er halte Ausschau nach geeigneten Objekten in der Landeshauptstadt.

Kette betreibt weltweit 45 Häuser

„Wir brauchen nicht ein Hotel neu zu bauen, wenn es schon da ist“, erklärte Busch die Strategie der Kette, die ihren Ursprung in Lateinamerika hat und weltweit 45 Häuser betreibt. Selina befinde sich auf Expansionskurs und habe Verträge für 53 weitere Objekte unterschrieben. „Wir sind mit unserem Konzept so variabel, dass wir uns jeder Immobilie anpassen können“, meint der Selina-Manager.

Das klassische Sterne-Modell funktioniert bei Selina nicht. Der Gast könne, wenn er es wünsche, in einer Suite mit gut gefüllter Hausbar und Flachbildschirm an der Wand nächtigen, aber auch in einem mehrfach belegten Zimmer in der Hängematte. „Wir führen die Sterne zusammen“, sagt Busch, „wir etablieren in unseren Häusern die verschiedenen Konzepte.“

Das Erlebnis steht im Mittelpunkt

Zielgruppe für diese „Hybriden“ ist die Generation der 20- bis 40-Jährigen. Menschen, die sich als „Millenials“ oder „digitale Nomaden“ bezeichnen und die sich nicht in starren Lebens- und Arbeitsfeldern wohlfühlen. Sondern die ihre Arbeit am Notebook erledigen und deshalb die Themen Leben, Arbeiten und Reisen kombinieren könnten.

Für diese Zielgruppe stünden nicht Statussymbole wie dicke Autos oder teure Uhren im Mittelpunkt, sondern das Erlebnis, meint der Manager. Egal, ob der Geldbeutel prall oder schmal gefüllt ist, Selina biete von kleinen Zimmern bis hin zu Räumen für Familien das breite Spektrum. Und weil neben dem Übernachten auch das Arbeiten eine Rolle spielt, bietet die Hotelkette in ihren Häusern sogenannte „coworking spaces“ an, also Büroflächen, in denen die digitalen Nomaden ihre Laptops aufklappen können.

Fortgeschrittene Gespräche mit mehreren Anbietern

„Keines unserer Häuser sieht gleich aus“, sagt Busch, „wir haben einen extrem lokalen Anspruch.“ Die Selina-Mitarbeiter würden sich das Umfeld ihrer Hotels genau anschauen, mit den Anwohnern reden und nach Angeboten suchen, die auch von Einheimischen genutzt werden. Fehlen Ausstellungsräume im Viertel? Ein Fitnessclub? Oder eine Bar? „Wir wollen unsere Gäste und die Menschen vor Ort zusammenbringen“, so Busch.

„ Dresden ist eine spannende Stadt“, findet der Manager, „wir würden mit unserem Ansatz gerne Teil der Gesellschaft werden.“ Er befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit mehreren Anbietern, 100 bis 150 Zimmer sollten es schon sein. „Wenn wir ein Objekt gefunden haben, bauen wir es nicht sofort um“, verspricht Busch. „Dann schauen wir uns erst mal eine Woche lang an, was die Menschen so bewegt. Und dann greifen wir uns einen Künstler, mit dem wir das Gebäude gestalten.“

Von Thomas Baumann-Hartwig