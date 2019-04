Dresden

April, April! Der Aprilscherz kommt nicht aus der Mode – auch wenn die Zahl der Dresdner Gags in diesem Jahr rückläufig scheint. Wir haben sie trotzdem gesammelt.

Die Dresdner Polizei stellte ein halb im Polizei-Look beklebtes Multifunktionsfahrzeug vor. Es soll, mit einem Geschwindigkeitsmessgerät ausgerüstet, Raser überführen und dabei von vorn nicht als Polizeiauto zu erkennen sein. „Danach überholen sie das gemessene Auto und sind sofort und unzweifelhaft als Polizisten zu erkennen“, erläuterte die Polizei. Denkbar sei auch eine gemischte Besatzung aus Streifen- und Kriminalbeamten, die sich in der Beklebung widerspiegelt.

Die halbseitige Gestaltung des Autos weist auf das Streifenteam in Uniform und Zivil hin. Quelle: Polizei Dresden

Der Blog

„Neustadt-Geflüster“ entdeckte zum Montag sein Herz für Gebraucht-Schuh-Fetischisten. Ausgelatschte Treter auf Fenstersimsen und Bordsteinen, deponiert von mitfühlenden Anwohnern, befriedigen die ausgefallenen Schuhgelüste, denen sich sogar ein eigens gegründeter Verein widmet.

Die Weißeritztalbahn wird künftig von einer blauen Lok im Design des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) gezogen. So verkündet es Pressesprecher Christian Schlemper im VVO-Blog und foppt damit mindestens einen Leser, der sich über die Verschandelung beklagt.

Selbstverständlich haben auch wir bei den DNN uns Gedanken gemacht, wie wir unsere Leser am 1. April an der Nase herumführen können. Herausgekommen ist die Spitzenmeldung „Dresden baut eine U-Bahn“. Sie ist selbstverständlich frei erfunden, auch wenn so mancher der Idee durchaus etwas abgewinnen kann. „Schön wäre es“ war unter anderem auf Facebook zu lesen. „In Stufe 2 erfolgt der direkte Anschluss an den Berliner Flughafen #BER“, spann ein anderer Leser den Faden weiter.

Von fkä