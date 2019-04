Besucher des Großen Gartens ins Dresden können jetzt auf einem Rondell in der Achse des Nordbosketts am Palaisteich wieder die Skulptur „Die Zeit enthüllt die Wahrheit“ bewundern. Zuvor stand sie etwas versteckt nahe des Carolaschlösschens. Jetzt ist sie restauriert worden und hat einen neuen Platz bekommen. Das Aufstellen erfolgte am 9. April.