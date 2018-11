Dresden

Unter dem Motto „Change your World“ stellen am Dienstag, 13. November, junge, potenzielle Gründer ab 17 Uhr sieben Geschäftsideen zu den Themen Bildung, Nachhaltigkeit und Technologie beim Business Idea Slam an der HTW, Friedrich-List-Platz 1 (Raum Z107), vor.

Die Gründer müssen das Publikum innerhalb von fünf Minuten auf eine kurzweilige Art und Weise von ihrer Idee begeistern können. Die Ideen reichen von Sharing-Plattformen und Radkappen aus dem 3D-Drucker über Patenschaften für Flüchtlinge bis hin zu einem Recycling-System für Kosmetikartikel. Am Ende entscheiden der Applaus des Publikums und das Votum der Jury, wer die Gewinner des Abends sind. Als Preise winken den Siegerteams Workshops und Unterstützung durch Experten. Der Eintritt ist frei.

Von Carolin Seyffert