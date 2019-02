Dresden

36 Jahre Bandgeschichte, 14 Studio-Alben, unzählige Live-Konzerte und jetzt das erste Mal auf der großen Leinwand: Mit dem Tour-Streifen „Weil du nur einmal lebst- Die Toten Hosen auf Tour“ feiern die Düsseldorfer Vollblut-Musiker ihr Film-Debut. Am 28. März läuft der Streifen in den deutschen Kinos an – auch in Dresden.

„Weil du nur einmal lebst“ feierte im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele in Berlin im ausverkauften Friedrichstadt-Palast Premiere. Unter der Regie von Cordula Kablitz-Post begleitet die Dokumentation Campino und Co im Tour-Alltag. Live-Bilder steuert Paul Dugdale bei.

Grund des Film-Titels ist unter anderem der Hörsturz von Frontman Campino im Jahr 2018, der zu Konzertausfälllen führte. Ein Warnschuss, so die Band, dafür dass es irgendwann vielleicht nicht mehr weitergeht.

Bekannt ist die fünfköpfige Gruppe neben ihrer Musik auch für ihre politischen und sozialen Aktivitäten. So spielte die Band auch bei „Wir sind mehr“ in Chemnitz und setzen mit ihrem Live-Auftritt ein Zeichen gegen Rechtsextremismus. Aber auch mit dem illegalen Ausflug in das Dresdner Georg-Arnhold Freibad bei Nacht schrieben die Musiker Schlagzeilen – nun hoffentlich auch mit dem Tour-Film.

In rund 350 Kinos wird der Streifen um die Vollblut-Rocker zusehen sein. In Dresden läuft er unter anderem im Programmkino Ost und im Cinemaxx Dresden. Weitere Infos gibt es auf: https://www.dietotenhosen-derfilm.de/

Von mb