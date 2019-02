Dresden

Die „Bunte Kirche Neustadt“ in Dresden findet zunehmend Anklang. Um mit Besuchern über Lebensthemen ins Gespräch zu kommen, hat sie neue Reihen gestartet und bereits laufende verändert. Neu ist „Reden mit Rebekka“.

Jeden zweiten Mittwoch im Monat lädt Rebekka-Chiara Hengge von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr Frauen und auch Männer ein ins Café „Fräulein Lecker“, Bischofsweg 28, zum Reden über alles, was sie bewegt.

Bunter Tisch, Gestalttherapie und Bibelkurse

Rebekka-Chiara Hengge gehört zu den Organisatorinnen der Bunten Kirche, die einen kleinen Laden am Bischofsweg 56 gemietet hat. Die Gemeindereferentin der katholischen Pfarrei St. Martin ist Religionspädagogin, Supervisorin, Seelsorgerin. Mit diesen Qualifikationen stehe sie Interessierten zur Verfügung, sagt sie.

Die Anlaufphase hinter sich hat der „Bunte Tisch“. Das ist ein Forum, bei dem Atheisten, Agnostiker und Christen miteinander ins Gespräch kommen. Jeweils am zweiten Freitag im Monat, 18 Uhr treffen sie sich für anderthalb Stunden in der Bunten Kirche, Bischofsweg 56. Die Gespräche leitet der pensionierte evangelische Pfarrer Johannes Kramp. Er sorgt dafür, dass unterschiedliche Meinungen, Weltanschauungen, Lebenskonzepte und religiöse Einstellungen in wertschätzenden Austausch miteinander kommen. Willkommen seien vor allem jene, die keine Kirchgänger seien.

Rebekka-Chiara Hengge ist außerdem Gestalttherapeutin. Diese ihre Fähigkeiten können Interessierte bei einem gestaltpädagogischen Intensivkurs unter dem Titel „Lebensspur“ nutzen. Einen für alle offenen Info-Abend dazu gibt es am 16. Januar, 19 Uhr, im Ladentreff der Bunten Kirche, Bischofsweg 56. Alle, die sich anmelden, treffen sich dann monatlich an einem Sonnabend von 9 bis 17 Uhr. Gestaltpädagogik basiert auf einer Form der Psychotherapie, die sich auf Erfahrungen und Erlebnisse konzentriert. Sie will die Bewusstheit schärfen für eigene Gefühle, Gedanken, Empfindungen und Verhaltensweisen.

Bereits begonnen hat der Bibel- und Glaubenskurs „Schon probiert? - Die Bibel und der christliche Glaube“. Dazu lädt die katholische Theologin Antonia Kirtzel einmal im Monat ein. Die Termine dafür vereinbaren die Teilnehmer.

Das Motto: „Alltagstauglich, inspirierend, authentisch glauben“

Damit Menschen, die arbeiten gehen, auch dabei sein können, haben die Organisatoren die Zeit für „Offen und frei“, den Treff für die Generation 60 plus, verändert: Zu dem lädt Rebekka-Chiara Hengge jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat ein, künftig aber 16.30 bis 18 Uhr. Neue Zeit auch bei der „Offenen Tür“: Künftig ist jeden Dienstag in Schulzeiten geöffnet von 13 bis 18 Uhr. Da könne jeder reinkommen, eine Tasse Kaffee oder Tee trinken und mit einer Gesprächspartnerin reden.

Getragen wird dieses kirchliche Projekt seit 2017 vom Bistum Dresden-Meißen und der neu gegründeten katholischen Pfarrei St. Martin.

Befristet ist es vorerst bis Mitte 2020. Der evangelische Theologe Peter Jost und seine Frau Simone hatten die „Bunte Kirche Neustadt“ 2013 in einem ehemaligen Copy-Shop eingerichtet. Unter dem Motto „Alltagstauglich, inspirierend, authentisch glauben“ wurde sie zum Anlaufpunkt für spirituell Suchende, Skeptiker und von institutionalisierter Religion Verprellte. Dann zogen die beiden Gründer aus Dresden nach Schwäbisch Hall.

www.bunte-kirche-neustadt.de

Von Tomas Gärtner