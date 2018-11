Dresden

„Heimat“ lautet das Thema einer Gesprächsrunde, die am Mittwoch, den 28. November im Johannstädter Kulturtreff auf der Elisenstraße 35 stattfindet. Was Heimat ist, wie sie sich ausdrückt und ob Heimat überhaupt definierbar ist, werden Michael Schindhelm, Berater der Dresdner Kulturhauptstadtbewerbung 2025, Edeltraud Haß vom Netzwerk Willkommen in Johannstadt, Sanaa Alsalek, Mitglied des Quartierbeirats Nördliche Johannstadt, und Uwe Stuhrberg vom Stadtmagazin SAX auf dem Podium diskutieren.

Die Veranstaltung ist Teil eines Ausstellungsprojekts, in dem Porträts von Johannstädter Senioren und Migranten gezeigt werden und ein Einblick in deren Perspektive auf das Thema „Heimat“ gegeben wird. Beginn der kostenlosen Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Von DNN