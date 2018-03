Tellkamp vertritt Pegida-Positionen - Suhrkamp-Verlag distanziert sich

Dresden. Die Organisatoren zumindest waren sich einig. Das Streitgespräch zwischen Uwe Tellkamp und Durs Grünbein kurzerhand in den Konzertsaal des Kulturpalastes zu verlegen, verlieh ihm größtmögliche Bedeutung und Würde. Damit endeten die Übereinstimmungen. Hunderte Zuhörer im voll besetzten Parkett und auf dem Rang erlebten die schier unüberwindliche Kluft der Deutungen in einer heftigen Debatte auf dem Podium. Und der Beifall ihrer ebenso gegensätzlichen Fraktionen feierte die Sätze mal des einen, mal des anderen Kontrahenten.

Rasch wurde das Gespräch zum heftigen Schlagabtausch, von dem selbst Moderatorin Karin Großmann von der Sächsischen Zeitung nicht verschont blieb. Über weite Strecken driftete das Ganze vom Thema Meinungsfreiheit ab zur Flüchtlingspolitik der Kanzlerin, zu Migration oder Sozialpolitik. Uwe Tellkamp polemisierte: "Die meisten fliehen nicht vor Krieg und Verfolgung, sondern um in unser Sozialsystem einzuwandern."

"Es läuft ein Großexperiment in diesem Land"

Er befürchtet Kürzungen bei der Rente, weil mehr Geld für Flüchtlingshilfe ausgegeben wird. Und er sieht das Land in Gefahr, weil sich die Bevölkerung durch die vielen Zuwanderer, unter ihnen überproportional viele Männer der Altersgruppe zwischen 18 und 35 Jahren, in kurzer Zeit verändern werde. Hinzu komme der Islam, mit dem eine Religion als Politik importiert werde, die vom Rechtsstaat nicht viel halte. "Es läuft ein Großexperiment in diesem Land, ohne dass diejenigen, die daran teilnehmen müssen, gefragt werden", meinte Tellkamp.

Auch Durs Grünbein betrachtet die Entscheidung zur Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge im September 2015 als am Bundestag vorbei getroffen. Unter denen, die kamen, sieht er Opfer wie Täter, Hilfesuchende wie Terroristen. Aber im Unterschied zu Tellkamp vertraut er darauf, dass der Rechtsstaat mit seinen Behörden zu unterscheiden weiß. Wenngleich er Versagen hier nicht leugnet - siehe Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt.

"Eine Verschwiemelung von Tatsachen"

In den öffentlichen Debatten registriert Uwe Tellkamp einen linksliberalen Mainstream, der auf abweichende Meinungen in herablassender Weise reagiert. "Das spüren die Leute und wehren sich dagegen." Bürgern, die nichts weiter als Kritik übten, würden in die rassistische, rechtsextreme Ecke gedrängt. Er hält die Verrohung im Umgangston für die Folge davon. Auf Sachsen und Dresden gehe eine Flut an Beleidigungen nieder. Da müsse man sich über Reaktionen nicht wundern. "Wenn man so weitermacht, entstehen die Nazis erst, die wir vorher nicht hatten."

Tellkamp stört sich an Sprachregelungen, wo statt von Flüchtlingen von "Schutzsuchenden" gesprochen und linksextremistische Kriminelle "Aktivisten" genannt werden. "Das ist eine Verschwiemelung von Tatsachen." Statt dessen fordert er, die Fakten ehrlich auf den Tisch zu legen und dann die Sachdebatte zu führen. Vor allem: Nicht dauernd zu moralisieren und nicht Links und Rechts mit zweierlei Maß zu messen.

Einen "Meinungskorridor" vermag Durs Grünbein indes nicht zu erkennen. "Ich sehe ein weit aufgefächertes Gelände von links bis ultrarechts." Die publizistische Landschaft sei keineswegs wie zu DDR-Zeiten. Er teilt dieses "alarmistische Gefühl" Tellkamps nicht. "Die Demokratie verträgt eine ganze Menge Meinungsfreiheit, sie ist ein Allesfresser." Zudem beobachtet er, wie sich die Meinungsbildung - gerade in puncto Flüchtlinge - gewandelt hat.

Demokratie braucht permanente Selbstkritik

Bereits in seinem einleitenden Statement hatte er für aufgeklärtes Denken plädiert, das einen am besten dagegen immunisiert, zum Opfer von Ideologien zu werden. Er sieht wohl, wie weit reale Demokratien vom Ideal entfernt sind, dass in den Gesellschaften des Westens oligarchische Strukturen, Meinungsmonopole existieren, dass Täuschung und Meinungsmanipulation im politischen Tagesgeschäft dazugehören. Deshalb brauche Demokratie auch permanente Selbstkritik.

In der Politik gehört Populismus für ihn dazu, wie er in der Diskussion sagte. "Es ist Unsinn, Populismus verächtlich zu machen." Bei der AfD im Bundestag registriert er einen wohlkalkulierten, immer aggressiveren Wortgebrauch, eine Art "Testlauf". "Ich bin für einen Klimawandel in der politischen Debatte. Diese verbale Aufrüstung nützt niemandem."

Viel Flüchtlingspolitik, wenig Literatur

Am Ende drängten eher die Zuhörer, die sich zu Wort meldeten, zum eigentlichen Thema zurückzukehren. Mit Blick auf Verlage bewunderte Durs Grünbein die Souveränität der Franzosen, wo ein renommiertes Haus wie Gallimard beispielsweise selbst schlimme, antisemitische Schriften bekannter Autoren verlegt. "Man muss das nicht unterdrücken. Die Bürger sind mündig genug, solche Schriften zu lesen." Den Umgang der Messeleitung in Frankfurt am Main mit rechtsorientierten Verlagen fand er "uncool". Für die bevorstehende Leipziger Buchmesse wünscht er sich mehr Lockerheit, jedenfalls keinerlei Zensur. "Kommen Sie alle mit Ihren Schriften."

An diesem Punkt gegen Ende des Abends wunderte man sich als Zuhörer, dass in diesen zwei Stunden so gut wie überhaupt nicht über die spezifischen Möglichkeiten der Literatur im Meinungsstreit gesprochen worden war. Trotz ganz großer Bühne, mit der die Organisatoren Kulturhauptstadt-Format beweisen wollten, ein Rest Unzufriedenheit bleibt: Aus der Tatsache, dass auf dem Podium nicht nur zwei politisch urteilende Bürger saßen, sondern Schriftsteller, wäre mehr herauszuholen gewesen.

Suhrkamp distanziert sich

Als Reaktion auf die umstrittenen Äußerungen Tellkamps hat sich der Suhrkamp-Verlag von seinem Autor distanziert. Der Verlag äußerte sich am Freitag via Twitter.

Aus gegebenem Anlass: Die Haltung, die in Äußerungen von Autoren des Hauses zum Ausdruck kommt, ist nicht mit der des Verlags zu verwechseln. #Tellkamp — Suhrkamp Verlag (@suhrkamp) March 9, 2018

