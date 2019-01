Dresden

Wer sich mit Eddingstiften oder Spraydosen bewaffnet und Hausfassaden beschmiert, sollte wenigstens die deutsche Sprache beherrschen: „ Pieschen bleibt drekik“ prangte am Montag in schwarzer Farbe an der neugebauten Markus-Passage an der Leipziger Straße. Falls die Täter gefasst werden, sollten sie zu einem Deutschkurs verdonnert werden. Nach Reinigung der Hauswand selbstverständlich. Aus Sachsen stammen die Schmierfinken nicht, denn ein Einheimischer mit Rechtschreibproblemen hätte „ Pieschen bleibt dreggsch“ getextet.

Von Thomas Baumann-Hartwig