In diesem Jahr startet der Wander-Express Bohemica in die zehnte Saison. Der Ausflugszug fährt bis 3. November jedes Wochenende und an sächsischen Wochenfeiertagen als RE 20 von Dresden Hauptbahnhof (7.50 Uhr) in die böhmische Königsstadt Litomerice. Am Nachmittag geht es 16.14 Uhr zurück nach Dresden. In der Gegenrichtung fährt der Letní Kometa ebenfalls als RE 20 an den Wochenenden und an tschechischen Feiertagen von Ústí nad Labem (ab 9.19 Uhr) nach Dresden. Zurück geht es ab 17.35 Uhr.

Bis 2. November fährt zudem ein Zugpaar des RE 50 Saxonia-Express immer sonnabends von Leipzig über Dresden nach nach Schöna. Die Abfahrt am Hauptbahnhof Dresden ist um 9.34 Uhr, um 10.12 Uhr kommt der Zug in Schöna an. Zurück geht es ab Schöna um 16.25 Uhr.

Auch auf der S-Bahn Dresden werden an den Wochenenden und sächsischen Feiertagen bis 3. November um 9.50 Uhr und 10.20 Uhr zusätzlichen Züge auf der S 1 nach Schöna eingesetzt. Für die Rückfahrt können die den Fahrplan ergänzenden S-Bahnen um 16.47 Uhr und 17.47 Uhr ab Schöna genutzt werden.

