Dresden

Bei der Einrichtung werde wieder vermehrt auf Holz gesetzt, sagt Oliver Schlurecke. „Außerdem geht der Trend von Aquatönen zu Grüntönen“, berichtet der Inhaber des „Trollhus Dresden“.Bei Oberflächen im Wohnbereich werde sich der Trend zu Kupfer weiter fortsetzen. Ob die Vorhersage des Einrichtungsspezialisten stimmt, können Besucher auf der heute startenden Messe „room+style“ überprüfen.

In den Hallen drei und vier der Dresdner Messe stellen vom 4. bis zum 6. Januar 120 Mitwirkende ihre Neuheiten rund um Design, Möbel, Mode und Essenskreationen vor. Die sonst sachliche Messeatmosphäre soll für dieses Wochenende gegen stimmungsvolle Beleuchtung und Livemusik eingetauscht werden.

„Die Messe ist eine gute Gelegenheit den Einrichtungshandel in Dresden in all seiner Unterschiedlichkeit wahrzunehmen“, sagt Schlurecke. Dieses Jahr werden allerdings weniger Handwerker ausstellen. „Viele Handwerker sind aktuell sehr gut ausgelastet und schaffen es deshalb nicht an der Messe teilzunehmen", erklärt Messe-Geschäftsführer Ulrich Finger.

Gleichzeitig zur „room+style“ findet die Kunstmesse „Neue Art“ statt. Rund 100 Künstler stellen ihre zeitgenössischen Arbeiten aus, darunter die Leipziger Malerin der Neuen Leipziger Schule Lee D. Böhm. Der auch in Dresden tätige Schönheitchirurg Marwan Nuwayhid stellt Werke seiner Privatsammlung aus, zum Beispiel Originale von Hans Aichinger oder Rosa Loy. Außerdem wird die Sonderausstellung „Kunstspuren Radebeul“ gezeigt.

In den Abendstunden wird das der Messe benachbarte, denkmalgeschützte Bauwerk „Schweinedom“ farblich in Szene gesetzt. Auch die Öffnungszeiten der Verkaufsmesse orientieren sich am berufstätigen Publikum.

Öffnungszeiten: Freitag von 15 bis 22 Uhr, Sonnabend von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Tagestickets berechtigen zum Eintritt auf beide Messen und kosten 12 Euro, für Kinder von 7 bis 14 Jahren 5 Euro.

Von Tomke Giedigkeit