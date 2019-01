Dresden

Rot-Grün-Rot hat im Stadtrat die Mehrheit verloren und viele haben es noch nicht gemerkt: Nur 56 Prozent der Dresdner haben registriert, dass Linke, Grüne und SPD nicht mehr das Sagen haben. Das ist ein Ergebnis des 106. DNN-Barometers, für das das Institut für Kommunikationswissenschaft der Technischen Universität Dresden 520 repräsentativ ausgewählte Dresdnerinnen und Dresdner befragt hat. 44 Prozent wussten noch nichts von den geänderten Mehrheitsverhältnissen, hervorgerufen durch den Wechsel von drei Stadträten von der SPD zur neuen Bürgerfraktion, verstärkt durch den Austritt von Gerhard Besier aus der Fraktion die Linke – er ist zu FDP/Freie Bürger gegangen.

Vielleicht liegen die Wissenslücken am mangelnden Interesse an Kommunalpolitik? Nur 51 Prozent der Befragten wussten, dass am 26. Mai 2019 ein neuer Stadtrat gewählt wird. 49 Prozent war diese Tatsache neu. Da werden sich die Parteien im Wahlkampf also anstrengen müssen, um den Termin bekannt zu machen.

Zumal die Zufriedenheit mit der Arbeit des Stadtrats deutlich gesunken ist: Im Oktober dieses Jahres erklärten noch 50 Prozent der Befragten, der Stadtrat habe in den vergangenen fünf Jahren eine gute Arbeit geleistet. Aktuell sind es nur noch 42 Prozent. 26 Prozent meinen dagegen, der Stadtrat habe unbemerkte Erdrutsch keine gute Arbeit geleistet, 32 Prozent können die Arbeit des Parlaments nicht bewerten.

Kleiner Trost: Im Juni 2009 waren die Dresdner nur zu 26 Prozent von der Qualität der Stadtratsarbeit überzeugt. Im April 2014 hoben dagegen 56 Prozent den Daumen. Kurze Zeit später verlor das bürgerliche Lager bei der Kommunalwahl die Mehrheit an Rot-Grün-Rot ...

Immerhin hat der Stadtrat mit dem mit großer Mehrheit gefassten Beschluss zum Haushalt im Sinne der Dresdner entschieden: 73 Prozent meinten nämlich, es sei trotz schwieriger Mehrheitsverhältnisse nicht gerechtfertigt, einen Haushalt mit den Stimmen von AfD und NPD zu beschließen. Nur 27 Prozent der Befragten, auch dies sei eine Option, um zu einem Haushaltsbeschluss zu kommen.

Von Thomas Baumann-Hartwig