Dresden

Der Förderverein Lingnerschloss e.V. lädt am Donnerstag, den 15. November zu einer Filmvorführung in das Lingnerchloss ein. Gezeigt wird eine Dokumentation über den meist fotografierten und gefilmten Mensch einer Zeit, die nach der Fotografie das Bewegtbild entdeckte: Deutschlands letzter Kaiser Wilhelm II. (1859 -1941). Mit aufwendiger Digitaltechnik optimierte Peter Schamoni umfangreiches Stummfilmmaterial und gibt Einblicke in das Leben einer umstrittenen Herrscherfigur. Die Vorführung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro regulär und ermäßigt fünf Euro.

Von DNN