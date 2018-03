Der digitale Zahnarzt: Conrad Kühnöl betreibt eine hochmoderne Praxis

Dresden. Zweifelsohne gibt es schönere Dinge als einen Zahnarztbesuch. Und ganz ohne flauen Magen betritt man das Behandlungszimmer nur selten. Doch in der Dresdner Praxis von Conrad Kühnöl wird das Angstgefühl schnell verdrängt und weicht nicht nur bei technikbegeisterten Patienten der Faszination: Zwei große Computermonitore flimmern an der Wand, ein großes Mikroskop hängt über dem Behandlungsstuhl und auf dem Flachbildfernseher an der Zimmerdecke läuft eine Doku über Tiere der Polarregion. Wie er seinen Arbeitsplatz bezeichnen würde? Kühnöl erwidert ohne zu zögern: „Das ist die Zahnarztpraxis der Zukunft.“

Conrad Kühnöl in seinem Behandlungszimmer. Auf dem Monitor ist die Aufnahme eines Zahns zu sehen, welcher von der Diagnocam durchleuchtet wurde. Quelle: Dietrich Flechtner

Der 50-Jährige zeigt auf den Computerbildschirm. Zu sehen ist die dreidimensionale Röntgenaufnahme eines weiblichen Kiefers. Per Mausklick wird das Bild in Bewegung gesetzt. „Wenn die Patientin über Schmerzen beim Kauen klagt, kann auf Verdacht eine Schiene einsetzt werden. Man kann aber auch diagnostisch einen Schritt weitergehen: In diesem Fall haben wir die Kaubewegung der Patientin aufgezeichnet und diese mit dem eingescannten Kiefer sowie einem 3D-Röntgenbild kombiniert. So können Erkenntnisse darüber gewonnen werden, ob das Zusammenspiel von Zähnen und Kiefergelenk gut aufeinander abgestimmt ist“, erklärt Kühnöl, der sowohl Privat- als auch Kassenpatienten behandelt.

Fit und gesund Alle Artikel unserer Gesundheits-Themenwoche

Ins Auge fallen futuristische Geräte, die auf dem Behandlungstisch bereitliegen – darunter ein längliches Hilfswerkzeug. „Bei der Diagnocam handelt es sich um ein kompaktes Diagnosegerät, mit dem der Zahnarzt Karies erkennen kann“, sagt Conrad Kühnöl. Der Zahn wird mit dem Kamerastift durchleuchtet. Gesunde Zahnsubstanz erscheint in diesem Licht glasähnlich durchsichtig, während die von Karies betroffenen Bereiche dunkel bleiben. „Somit lassen sich die Position und die Ausdehnung der Karies im Zahn wesentlich früher ermitteln“, so der Mediziner.

Die Führung geht im Laborraum weiter, dort surrt eine Fräsmaschine. Sie bearbeitet einen Keramikblock mithilfe eingespeister Daten von Mundscans zu einem künstlichen Zahn. Die Daten bleiben auf der Festplatte hinterlegt und sind immer abrufbar. „Mir ist einmal eine Zahnfüllung heruntergefallen und ich habe sie nicht mehr wiedergefunden. Per Knopfdruck wurde das Teilstück einfach neu gefräst und eingesetzt. Das hat nur wenige Minuten gedauert“, erinnert sich Kühnöl. „Es gibt weder Transportwege noch Transportkosten. Und weil die Daten per Netzwerk direkt an die Fräse gesendet werden, werden auch keine Keime übertragen.“

Im praxiseigenen Labor verarbeitet die Fräsmaschine einen Keramikblock zu einem künstlichen Zahn. Quelle: Dietrich Flechtner

Für einen mit analogen Instrumenten arbeitenden Zahnarzt wäre der Zeitaufwand erheblich größer – ein Nachteil gegenüber digitaler Zahnmedizin: Von der Entscheidung, eine Teilkrone einzusetzen, bis hin zum Einbau benötigt der analog arbeitende Zahnarzt sieben Stunden. Kühnöl hingegen muss weder einen Abdruck anfertigen noch auf einen Laborbefund warten. Daher braucht der digital arbeitende Zahnmediziner für die selbe Arbeitsaufgabe nur eine Stunde. „Das strapaziert den Patienten weniger und gibt dem Zahnarzt die Gelegenheit, sich in der gewonnenen Zeit anderen Patienten zu widmen“, weiß der Praxisinhaber.

Weltweit machen sich immer mehr Zahnärzte die Möglichkeiten der Digitalisierung zunutze, erzählt Kühnöl. „Deutschland steht jedoch nur im Mittelfeld. Als Anwender sind die Amerikaner Vorreiter der digitalen Zahnmedizin.“ Die Allgemeinheit deutscher Zahnärzte, meint Kühnöl, stehe der Digitalisierung unsicher gegenüber.

Dass die Trendwende hierzulande noch auf sich warten lässt, liegt wohl auch an den hohen Kosten: Conrad Kühnöl hat in ein Netzwerk mit 80 Terabyte Speicherplatz investiert und in seinen Praxisräumen rund fünf Kilometer Datenkabel verlegen lassen. „Doch die Investitionen rentieren sich“, erläutert der 50-Jährige. „Weil trotz gleicher Qualität der Zeit- und Arbeitsaufwand geringer ist, werden höhere Einnahmenüberschüsse erzielt. Somit hat der Zahnarzt die Möglichkeit, seine Preise zu reduzieren und die Patient zu entlasten.“

Von Junes Semmoudi