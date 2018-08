Dresden

Irre Freaks, ausgefallene Stunts und schräge Comedy: Ab dem 14. September haben Dresdner Horror-Fans die Möglichkeit am Elbepark einen Blick in das Labor von Nervenarzt Salvatore de Morti zu werfen. In der zweieinhalbstündigen Vorstellung des „Zirkus des Horrors“ verwandelt sich das Zelt in ein Irrenhaus in dem der italienische Psycho-Forscher Morti mit haarsträubenden Experimenten für ungeahnte medizinische Wunder sorgt: Blinde können wieder sehen, Gelähmte wieder gehen und Totgeglaubte schwingen das Tanzbein.

Neben den medizinischen Experimenten steht die Zirkusakrobatik im Vordergrund der Show. Die Artisten Maik und Siegfried Sperlich sorgen unter anderem mit Salti und Seilspringen auf einem rotierenden Rad für den nötigen Nervenkitzel. Neben der schaurigen Akrobatikdarbietung wird Clown Ernest jedoch auch wie in einem gewöhnlichen Zirkus für den nötigen Spaßfaktor sorgen.

Wer selbst als Laiendarsteller das Rahmenprogramm des Horror-Zirkus unterstützen möchte kann sich auf der Seite http://zirkusdeshorrors.de/zdh/wirsuchendich/ bewerben.

Die Show „Asylum – das Irrenhaus“ gastiert vom 14. bis zum 23. September in Dresden. Die Vorstellungen finden von Montag bis Freitag um 19.30 Uhr sowie am Samstag um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr statt. Tickets gibt es bei allen bekannten Reservix- und Eventim-Vorverkaufsstellen, unter der Ticket-Hotline: 0170/1153937, auf www.zirkusdeshorrors.de und ab dem 14. September täglich ab 14 Uhr an den Zirkuskassen auf dem Festplatz. Eintrittskarten kosten zwischen 20,- und 35,- Euro und ermäßigt zwischen 15,- und 30,- Euro.

Zirkus des Horrors Der Zirkus des Horrors feierte am 04. April 2013 seine Premiere in Essen. Rund 22 Artisten sorgen mit spektakulären Stunts für Nervenkitzel bei den Gästen. Insgesamt sind 50 Mitwirkende an der Show in dem 17 Meter hohen Zelt beteiligt. Das Zirkuszelt bietet Platz für insgesamt 1.006 Zuschauer.

Von mir