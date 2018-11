Dresden

Bereits zum vierten Mal organisiert Jens Pietzonka von der Weinzentrale in der Neustadt einen Adventskalender zu Gunsten des Sonnenstrahl e. V. Dresden. Der Verein kümmert sich um krebskranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien während der Akuterkrankung und in der Zeit danach.

Jeden Tag können Weinliebhaber eine von 24 Magnum-Weinflaschen gewinnen. Wer sie abholen darf, darüber entscheidet das Los. Die #herzensangelegenheitslos à 5 Euro sind ab sofort erhältlich. In den letzten drei Jahren sind so 8000 Euro zusammen gekommen.

Durch die Leukämieerkrankung einer Schulfreundin seiner Tochter ist Jens Pietzonka, Inhaber der Weinzentrale, 2015 auf die Idee gekommen, einen Adventskalender für die Spendensammlung zu gestalten. „Sie hat ihren langen Kampf leider verloren, aber das ist für uns eher ein Grund, erst recht und umso mehr weiter zu machen und den Verein zu unterstützen“, sagt Pietzonka.

Weingüter, die WeinKulturBar, die Macher der Kochsternstunden und die Weinzentrale haben die zu gewinnenden Magnumflaschen von namenhaften Herstellern zusammengetragen. Markus Schneider, Thomas Hensel, Weinfunatiker, J.J. Prüm, von Winning nehmen zum Beispiel teil.

Von Montag bis Freitag sind die Lose ab 17 Uhr in der Weinzentrale zu kaufen. Die Verlosung der Preise findet ab Sonnabend, 1. Dezember, jeweils von Montag bis Freitag um 21 Uhr in der Weinzentrale statt. Die Auslosung für die Schließtage Samstag und Sonntag wird am darauffolgenden Montag durchgeführt. Die Gewinnerlose werden auf der Weinzentrale-Facebook-Seite bekannt gegeben. Die Gewinner können ihre Preise in der Weinzentrale abholen oder sich bis zum Montag, 24. Dezember, unter jens@weinzentrale.com melden. Wer teilnimmt, sollte mindestens 18 Jahre alt sein.

Von Carolin Seyffert