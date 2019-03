Dresden

Am Berufsschulzentrum für Wirtschaft „ Franz-Ludwig Gehe“ in Gorbitz hat am Dienstag der Schulbetrieb begonnen. Am Montag musste der Unterricht ausfallen, weil das Gebäude nach der energetischen Sanierung nicht rechtzeitig fertig geworden war. Auch am Dienstag wurde in dem Schulgebäude noch gearbeitet.

„Ich habe mich dazu entschieden, das Sicherheitsrisiko einzugehen“, erklärte Schulleiter Lars Kluger. In den Gängen hätten noch große Schaukästen mit Glasscheiben auf dem Fußboden gestanden, das sei eine Gefahrenquelle gewesen. In einigen Klassenzimmern hätten die Steckdosen nicht funktioniert, es habe weitere Mängel gegeben. „Die Qualität des Unterrichts ist noch eingeschränkt“, so der Schulleiter.

Einschränken müssen sich die 40 Lehrerinnen des Berufsschulzentrums. Für sie steht nach DNN-Informationen nur eine Toilette zur Verfügung. Die Technische Regel in der Arbeitsstättenverordnung fordert dagegen drei Toiletten für 25 bis 60 Mitarbeiter und bei einer hohen Gleichzeitigkeit der Nutzung sechs Toiletten. Dies dürfte bei einer Schule, in der die Lehrerinnen nur die Pausenzeiten zur Verfügung stehen, gegeben sein.

Am Sonnabend, 9. März, lädt das Berufsschulzentrum von 9 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür in das Gebäude am Leutewitzer Ring 141 ein. Das Kollegium und die Schüler werden alle Interessenten über die Möglichkeiten der Berufsschule informieren.

Von Thomas Baumann-Hartwig