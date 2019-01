Dresden

Im Namen Antigone rumort das Drama. Dunkel wabert hinten im Kopf der Konflikt zwischen Gewissen und Gehorsam, den die gleichnamige Tragödienheldin bei Sophokles mit dem Leben bezahlt. Doch dann fällt vorn der Blick auf die grazile Frau mit den grünen Augen und dem kurzen dunklen Haar, die am Küchentisch energisch Kaffeebecher verteilt und ihrem Mann Fabien im Nebenraum immer mal wieder ein paar Brocken auf Englisch oder Französisch zuruft. Drama? Mal sehen.

Zwei Künstler, zwei Söhne, ein Haushalt

Wir sind zu Gast bei Mezzosopranistin Antigone Papoulkas. Die geborene Münchnerin hat zum Ende ihrer Schulzeit beschlossen, ihren griechischen Zweitnamen zum Rufnamen zu machen, erzählt sie. An Charakter scheint es schon mal nicht zu mangeln. Seit 13 Jahren lebt sie in Dresden, war ein paar davon festes Ensemblemitglied der Semperoper, ist seit 2010 freischaffend und seit 2011 verheiratet mit Fabien Voranger. Der Franzose war bis April 2017 erster Solotänzer des Semperoper Balletts, mit ihm hat sie zwei Söhne.

Die Sängerin zündet die Kerzen auf dem Tisch an und blättert später beim Gang durch die Wohnung ihr Leben auf – selbstironisch, zuweilen abgeklärt, als wären die schlimmsten Kämpfe ausgefochten. Entsprechend unerschrocken wirkt der Blick nach vorn. Und Neugier macht sich breit, wie sich die stete Bewegung in den zwei Künstlerbiographien wohl in der persönlichen Hausbiographie niederschlägt.

Phantasievoll bemalte Wände

Schon mal nicht in tadellos faltenfreien Wänden, ehrfurchtgebietenden Statuskunstsymbolen oder üppigen Lederpolsterinseln in Weiß. Die Söhne Jacques (9) und Leon (7) sind gerade nicht da – doch auch ohne sie wirkt die großzügige Striesener Wohnung offen und lebendig mit all den Büchern, den phantasievoll bemalten Wänden im Kinderzimmer, den vielen Bildern von Orten, die einem der vier Familienmitglieder wichtig sind. Auf der großen Weltkarte im Flur schrumpfen die Entfernungen zu Handspannen, wenn Fabien gerade mal wieder ein Engagement in Schweden hat, wenn Post von den Großeltern aus Frankreich kommt oder von Antigones Eltern aus dem Ferienhaus in Griechenland. Den großen Tisch im Wohnzimmer, auf dem das Monopoli-Spiel vom Vorabend darauf wartet, beendet zu werden, hat Fabien selbst gezimmert. „Ich hätte ihn gern noch größer gemacht, damit noch mehr Leute dran passen“, sagt der Franzose, „aber die Wohnung ist zu klein“.

Nun, klein ist relativ, aber wenn man Antigone und Fabien zuhört, ist Zusammenrücken oft ein Thema. Denn Familienmitglieder, Freunde und/oder Nachbarn sind fast immer da – oft zum gemeinsamen Feiern. „Wir haben großartige Menschen um uns rum“, schwärmt Antigone. Dieses Netz braucht die Familie auch, denn die Mezzosopranistin hat neben den Engagements an der Semperoper und der Dresdner Staatsoperette gerade auch welche in Schwerin, ab Februar zusätzlich in Erfurt. Wenn, wie jüngst, Ehemann Fabien drei Monate an der königlichen Oper in Stockholm als Ballettmeister unterwegs ist, geht es nicht ohne Großeltern, Freunde oder das geniale Babysitter-Pärchen von nebenan. Ansonsten, so Antigone, lasse sich das Familienleben zwischen den vielen Proben meistens bewerkstelligen.

Heidi-Land in Alttolkewitz

Klingt trotzdem ganz schön anstrengend. „Anstrengend war es, als die Kinder klein waren, die Nächte durchgeschrien haben und wir grundmüde trotzdem unsere Jobs schaffen mussten. Jetzt ist alles gut.“ Alles? Na fast alles. Antigone und Fabien haben vor vielen Jahren ein Grundstück in Alttolkewitz erworben, auf dem sie gern ein Haus bauen wollen. Fabien will viel selber machen, doch dem Grundstück fehlt eine Zufahrt, und die Verhandlungen mit der Stadt über eine Lösung ziehen sich hin. Kein Grund zum Verzweifeln, findet die lebenslustige Sängerin. Auf den 800 Quadratmetern „Heidi-Land mit Apfel-, Quitten- und Walnussbäumen“ lasse sich auch vortrefflich in großer Runde feiern.

Vom Frustessen zur Hosenrolle

Sich nicht sinnlos aufzureiben, nicht hinnehmen, dass jemand ihre Realität kuratiert, sondern sich Zeit und Freiheit zu nehmen für das, was ihr wichtig ist, diese Gabe pflegt Antigone Papoulkas schon seit ihrer Jugend. Den Umzug von München nach Essen, wo ihr Vater – der Operntenor Sotos Papulkas – Professor an der Musikhochschule wurde, hat sie zunächst als folgenschweren Einschnitt erlebt. „Ich kam als Teenager von einer Münchner Waldorfschule und wurde gar nicht für voll genommen. Frustessen war angesagt, Kummerspeck das Ergebnis“. Schließlich aber erwies sich das Gymnasium in Essen doch als brauchbar, ihr musikalisches Talent blühte auf und konkurrierte hart mit der Malerei. Sie trat mit dem Chor auf, schlüpfte schon ab und an auf der Bühne in eine Hosenrolle, fand Freunde, hatte Spaß.

Adieu Melanie! Hallo Antigone !

Am Ende der Schulzeit stand ein fester Entschluss: Sie würde ihren ursprünglichen Rufnamen Melanie ablegen! Fortan wollte sie nur noch den von der griechischen Großmutter väterlicherseits ererbten zweiten Vornamen tragen. Schließlich hatte sie den Umzug von München in den Ruhrpott überstanden, hatte sich mit Sport und eisernem Willen ihre Gazellenfigur zurückerobert, sie war künstlerisch begabt und selbstbewusst. Keine Melanie mehr. Sie war Antigone, eine junge Frau, die weiß, was sie tut.

Gut singen und gut leben

Sie nahm Gesangsunterricht – „aber am Anfang nicht bei meinem Vater. Das haben wir ausprobiert, und es hat sich falsch angefühlt. Er meinte: ,Kind, ich denke, das kann was werden, aber geh’ mal woanders hin’. Das war gut so“. Noch heute ist ihr Vater – inzwischen 75 und in Rente – ihr härtester Kritiker. „Wenn er da ist, wird abends nach der Premiere noch gratuliert, am Tag danach gibt’s regelmäßig den großen Abwasch: mehr üben, mehr fokussieren, mehr, mehr, mehr... Ich will gut sein, aber ich will auch ein richtiges Leben neben der Kunst, eins mit Freunden, mit Familie, mit Kindern, mit Zeit für mich.“ Antigone eben.

Lehrerin oder Sängerkarriere – das war damals nach dem Abitur durchaus nicht ausgemacht. 1996 und 1998 gewann sie zwar den 1. Preis im Bundesgesangswettbewerb und studierte danach an der Musikhochschule Köln. Doch einige Monate später schmiss sie das Studium, reiste nach Spanien, tat nichts. „Die Pause war wichtig, um herauszufinden, ob ich das wirklich will: Singen. Ich merkte: ich wollte.“

Der Reiz der Beständigkeit

Nach dem Studium waren die großen Stationen die Hamburgische Staatsoper, die Wiener Staatsoper und die Dresdner Semperoper, sie konzertierte mit den Berliner Philharmonikern, stand auf der Bühne in Frankfurt, Amsterdam, Düsseldorf und immer wieder in Wien. Seit die Kinder da sind, sucht sie eher die Engagements in der Nähe, ist wieder öfter an der Semperoper (Carmen) und an der Staatsoperette (Die schöne Galatheè) zu erleben. Sie ist Profi durch und durch, hat ein bestechend breites Repertoire und wird gut gebucht. Trotzdem zieht sie eine feste Stelle an der Dresdner Staatsoperette in Erwägung: „Etwas mehr Beständigkeit im Alltag, mehr Zeit für die Kinder, das hat schon einen großen Reiz.“

Die Kinder Jacques und Leon wachsen zweisprachig auf – Antigone spricht mit ihnen nur deutsch, Fabien französisch. Die Eltern reden oft englisch. „Ein bisschen Griechisch können die Jungs natürlich auch. Und jedes Mal, wenn sie dort im Urlaub sind, machen sie gewaltige Sprünge“, sagt Antigone stolz.

Schwärmen von Griechenland

Von Griechenland kann sie lange schwärmen. Vom Ferienhaus der Eltern auf der Insel Salamis vor Athen, wo sie ihrer Liebe zum Meer frönen kann – „schwimmen, mit dem Boot draußen sein, ich bin eine Wasserratte, es ist herrlich“. Inzwischen haben sie und ihr Mann ein eigenes Ferienhaus auf Korfu, das Fabien und sein Vater vom Erbe der Großmutter erworben haben. Fabien, der in der Nähe von Marseilles aufgewachsen ist, ist auch so ein Wassermensch – er schwimmt und taucht, und natürlich hat er auch dort ein Boot. „Ich habe in diesem Jahr meine Prüfung als Rettungsschwimmerin bestanden“ erzählt Antigone und klopft sich auf die Schulter. „Immer mit den Kindern oder den Großeltern auf dem Boot draußen – da will ich wissen, was ich im Zweifel tun muss“, begründet sie die Mühe.

Physisch sei das alles überhaupt kein Problem. Sie fühle sich großartig, schwimme und jogge regelmäßig – „daraus ziehe ich Kraft“ – und wenn das Wetter mies ist, muss der Crosstrainer im Badezimmer für die Fitness herhalten. „Das Training eignet sich prima zum Üben, immer der gleiche Rhythmus“, sagt sie und lacht.

Und noch einmal: Dead Man Walking

Für ihr nächstes Engagement muss sie wahrscheinlich kaum noch üben. Es ist ihre absolute Lieblingsrolle – Sister Helen in „Dead Man Walking“. Die hat sie schon in Dresden und Schwerin gesungen, ab Februar starten in Erfurt die Proben für die Premiere im März 2019. „Es ist ein tolles Stück mit großartiger Musik. Selbst mein Vater sagt, dass er nie ein besseres gesehen hat“. Das Thema ist bekannt – das Schicksal eines Todeskandidaten in den USA. Aber zugleich geht es um so viel mehr. „Es ist eine Geschichte darüber, wie Liebe unser Leben verwandelt“, beschreibt Antigone Papoulkas ihr Verständnis der Rolle und wirkt dabei weder selbstironisch noch abgeklärt. Womit sich die Frage vom Anfang – wie viel Drama rumort im Namen Antigone? – fast erübrigt. In den großen Fragen des Lebens ist alles möglich. Auf der Bühne wie im Leben.

Zur Person Die Sängerin mit griechischen Wurzeln wurde in 1975 München geboren und studierte an der Musikhochschule Köln bei Hans Sotin und Klesie Kelly und privat bei ihrem Vater Soto Papulkas. Zweimal erhielt sie den ersten Preis beim Bundesgesangswettbewerb in Berlin. Besondere Auszeichnungen: Stipendium der Walter-Kaminsky-Stiftung, Richard-Wagner-Stipendium sowie der Dr. Wilhelm-Oberdörffer-Preis. Von 2001 bis 2003 war sie Ensemblemitglied der Hamburgischen Staatsoper, wo sie als Bradamante in der Premiere von „Alcina“ reüssierte. Im Dezember 2001 debütierte sie als Cherubino an der Wiener Staatsoper. Auf dem Konzertpodium war sie u.a. zu erleben in der Berliner Philharmonie, im Wiener Konzerthaus, im Wiener Musikverein, in der Laeiszhalle Hamburg, in der Alten Oper Frankfurt, im Concertgebouw Amsterdam und in der Tonhalle Düsseldorf. An der Semperoper Dresden debütierte sie 2004 als Prinz Orlofsky (Die Fledermaus) und war von 2005 bis 2010 festes Ensemblemitglied des Hauses. Seitdem ist sie dort häufig zu Gast – zuletzt als Mercédès in „Carmen“. www.papoulkas.de

Von Barbara Stock