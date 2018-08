Die Stadt Dresden will das Andenken an den in New York gestorbenen Mäzen Henry Arnhold in Ehren halten und den Kontakt zu seiner Familie weiter pflegen. Arnhold war am vergangenen Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Er stammte aus der bekannten Dresdner Bankiersfamilie, nach der auch das Arnhold-Bad benannt wurde.