Dresden

Pünktlich zum Wochenende ist in Sachsen wieder sonniges Frühlingswetter zu erwarten. Am Samstag steigen die Temperaturen in Dresden bis auf 17 Grad an. Dabei lässt sich auch die Sonne wieder öfter blicken –regnen soll es nicht. Bei fast wolkenlosem Himmel und mäßigem Wind lässt sich der Tag perfekt im Freien genießen. Das Wochenende wird am Freitag bereits mit angenehmen Temperaturen bis zu 13 Grad und Sonnenschein eingeleitet.

„Irmelin“ bringt den Frühling

Grund dafür ist Hoch „Irmelin“, das sich im Laufe der kommenden Tage weiter nach Mitteleuropa verlagert. In ganz Sachsen kommt der Frühling zum Vorschein. Am Samstagnachmittag ist es in Leipzig ebenfalls angenehm warm.

Am Sonntag kühlen die Temperaturen ein wenig ab. Bei immerhin noch 15 Grad sollten Sie vor allem den Morgen für einen schönen Frühlings-Spaziergang nutzen, denn Mittags könnte es vereinzelt zu leichten Niederschlägen kommen. Ab Dienstag steht dann in Dresden schon wieder ein neues Hoch vor der Tür – Temperaturen bis zu 16 Grad und viel Sonnenschein werden erwartet.

Von RND/rs