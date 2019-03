Dresden

Seit dem 1. März hängt an der Tür des Servicepoints am Pirnaischen Platz ein „Geschlossen“-Schild. Bereits im Dezember 2018 haben die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) in einer Studie herausgefunden, dass ihr Kundencenter am Pirnaischen Platz kaum genutzt wird, obwohl dort täglich fast 45.000 Menschen ein-, aus- und umsteigen. Deutlich mehr Kunden verzeichnen dagegen die nahe gelegenen Servicestellen am Postplatz und an der Prager Straße. Dort ist die Besuchermenge laut Studie sogar gestiegen.

Auf diese beiden Kundencenter wurde auch die Belegschaft des geschlossenen Servicepoints verteilt. Der Pirnaische Platz war für die DVB auch der Schulungs- und Arbeitsplatz für ihre Auszubildenden im Bereich des Kundenservice. Diese sitzen ab jetzt mit ihren Betreuern im DVB-Punkt in der Prager Straße. Trotz der betrieblichen Veränderungen sind weder am Postplatz noch an der Prager Straße weitere Umbauten oder Aufrüstungen geplant.

Die Schließung des Kundencenters am Pirnaischen Platz hat keine negativen Auswirkungen auf das erst im Jahr 2018 installierte WLAN-Angebot der DVB, dieses bleibt bestehen. Auch der Pavillon wird durch die DVB weiterhin genutzt. Es entsteht ein Konzept mit den Schwerpunkten Mobilität und Stadtentwicklung.

Die Verkehrsbetriebe konzentrieren sich stärker auf ihr Angebot am Hauptbahnhof. Durch das wachsende Angebot der Deutschen Bahn und der Fernbusunternehmen kommen mehr Touristen über Bus und Bahn in die Stadt. Deren Linien enden dabei meistens am Hauptbahnhof. Die DVB möchten daher ihren Service vor Ort intensivieren. Zur Diskussion steht eine personelle Aufstockung des Kundencenters oder eine räumliche Erweiterung oder Verlegung.

Von Laura Kluger