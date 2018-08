Dresden

Beim Dresdner Keramikmarkt werden am Wochenende 77 Werkstätten aus Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande, Tschechien und Polen ihre Stücke präsentieren.

Die Gesamtschau der Stände zeigt ein breites Spektrum an zeitgenössischer Keramik: von traditionellen bis zu modernen Stücken, vom Geschirr bis zur Gartenkeramik. Die Besucher können auf ihrem Rundgang eine Vielfalt von Materialien (Irdenware, Steinzeug, Porzellan), Fertigungsarten (gegossen, gedreht auf der Scheibe, frei aufgebaut), Dekor- und Brenntechniken (elektrisch, oxidierend, mit Gas, im Holzbrand) entdecken.

Für eine beschwingte Atmosphäre sorgt in diesem Jahr wieder die Dresdner Musikgruppe Krambambuli – mit ihrem typischen Mix aus Folk, Jazz, Tango und Musette. Nach dem Zuspruch im letzten Jahr ist auch Marie Bretschneiders Figurentheater aus Dresden wieder zu Gast und möchte kleine und große Besucher aufs Beste unterhalten. Am Samstag gibt es um 11 und 15 Uhr „Die feine Ratte Arthur“ mit Thomas Herbst und am Sonntag zu denselben Zeiten das Märchen „Schneewittchen“ zu sehen.

Der Markt wird Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Von Aaron Wieland